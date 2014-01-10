Главное внимание - качеству услуг

Экономика
654

Предприятие всегда с особой тщательностью подходит к проведению отопительного сезона. Вот и в 2013 году к 1 октября оно вовремя подключило к теплу школы, детсады, больницы, а к середине месяца батареи обогревали уже все жилые дома и административные объекты областного центра.

- Подключить тепло еще полдела, надо еще и контролировать за процессом: не упало ли давление воды, как работают котельные, производить обход наиболее уязвимых участков теплотрасс, - говорит директор компании Мажит Бекмеев. - И так от сезона к сезону.

Надо отметить, что некоторые участки теплотрасс не ремонтировались еще с советских времен, а это ни много ни мало около 60% всех сетей, состоящих на балансе акционерного общества. Ежегодно предприятие старается заменить как можно больше километров изношенных трубопроводов, но опять-таки все зависит от объема выделенных финансовых средств. В прошлом году АО «Трансэнерго», согласно плану реконструкций и капитального ремонта, заменило 8,71 км теплосетей на сумму 1 249,0 млн. тенге, в том числе 6,27 км - за счет бюджетных средств, а оставшиеся 2,44 км - за счет средств, предусмотренных в тарифах.

Кстати о тарифах. За тепло и горячую воду актюбинцы платят гораздо меньше, чем в других регионах. Повышения в этом отопительном сезоне не ожидается, правда, у этой радостной новости есть обратная сторона - из-за низких тарифов предприятие на сегодня не имеет возможности производить полноценную ремонтную кампанию за счет собственных средств. В идеале теплоэнергетическое хозяйство для бесперебойной работы должно ежегодно производить капитальный ремонт порядка 10-11 км теплосетей, а на деле за счет средств, предусмотренных в тарифах, ремонтируется не более 3 км.

Вкладывая средства в развитие системы теплоснабжения города, АО «Трансэнерго» разработало собственную инвестиционную программу развития, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Актобе на 2010-2014 годы. Согласно ей, обновлены теплосети на нескольких объектах, в том числе в котельных, где, помимо ремонта здания, заменили котлы, насосы, теплообменники. В котельном хозяйстве компании сегодня действует современное теп­ловое оборудование, которое способствует снижению расхода топлива и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу. Стоит отметить, что АО реализует также программу экономии электроэнергии и газа - произвело закольцовку магистральных и распределительных сетей. Кроме того, актюбинские теплоэнергетики уже несколько лет в своей работе применяют различные технические ноу-хау. К примеру, при прокладке сетей используют так называемые предизолированные трубы с автоматической системой контроля. Датчики реагируют даже на незначительный порыв, что позволяет оперативно устранить течь.

Безусловно, у предприятия есть и проблемные вопросы. Чаще они возникают, скорее, из-за безответственности некоторых КСК, своевременно не использовавших лето для приведения инженерных сетей в надлежащую исправность. На сегодня у АО 76 тыс. абонентов, из которых 74 тыс. - физические лица, свыше 2 тыс. - юридические.

- Трубопроводы, радиаторы, запорная арматура системы теплоснабжения не могут работать без контроля, - советует М. Бекмеев. - Если жильцы ежегодно понемногу будут менять вентили, ремонтировать задвижки, менять изоляцию, пришедшую в негодность, то потом не придется «вбухивать» огромные средства в ее «реанимацию».

Некоторые недобросовестные абоненты не вовремя расплачиваются за коммунальные услуги и попадают в так называемый «черный список». Их долги предприятие вынуждено выбивать через суд. Это вынужденная мера, говорят в компании, так как бывало, что недобросовестные должники либо меняли место жительства, либо продавали недвижимое имущество, а долг за тепло и горячую воду «зависал в воздухе».

Теплоэнергетики также рекомендуют абонентам установить приборы учета тепловой энергии, которые показывают реальную величину потреб­ленного тепла, то есть беспристрастные цифры фактического потребления.

- Расчеты свидетельствуют о том, что организации, установившие у себя подобное оборудование, сэкономили до 40% своих финансовых средств, - говорит М. Бекмеев. - Еще одно преимущество подобного оборудования: с показаниями по потребляемому теплу можно ознакомиться, не выходя из дома - через Интернет. Вся информация со счетчиков стекается в компьютер офиса компании.

На балансе у главного актюбинского поставщика тепла и горячей воды сегодня находится 210 км тепловых сетей, 24 котельных, 9 насосных станций и 79 элеваторных узлов, а штат рабочих составляет свыше 800 человек. В 2011 году компания была «Лучшим социально-ответственным предприятием» республиканского конкурса «Парыз». Примечательно, что впервые в таком масштабе коммунальное предприятие отмечено столь высокой наградой.

КСТАТИ

Очередное совещание в режиме видеоконференции прошло вчера в Комитете госэнергонадзора МИНТа. В обсуждении прохождения отопительного сезона и графика ремонтных работ на объектах энергетики приняли участие представители МРР, НДЦ АО «KEGOC», АО «Самрук Энерго», АО «НК «Қазақстан темір жолы», энергопредприятий и местных исполнительных органов власти.

В целом Единая энергетическая система Казахстана работает стабильно, за исключением переборов мощности Узбекской энергосистемы. На топливных складах накоплено 5,1 млн. тонн угля, что на 16% выше уровня прошлого года. Мазута накоплено 171 тыс. тонн, что также на 46% больше. Этот запас соответствует утвержденным Правительством Нормам эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций.

Вместе с тем в начале нового года произошло технологическое нарушение в Западно-Казахстанской области. Аварию на электрических линиях спровоцировали резкий перепад температуры и высокая влажность. Благодаря совместной работе энергетиков, сотрудников службы МЧС и представителей местных органов исполнительной власти подача электроэнергии в населенные пункты пострадавших областей была восстановлена.

Подводя итоги совещания, председатель комитета Арман Турлубек подчеркнул, что процесс прохождения отопительного сезона находится на постоянном контроле Госэнергонадзора МИНТа.

Женис БАТУРИН

Популярное

Все
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Избивали и насиловали: похитители почти 20 дней удерживали 21-летнюю девушку в Алматинской области
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Проглотившего зубочистку мужчину спасли в Таразе
Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Коррупционные скандалы сотрясают систему образования Шымкента и Туркестанской области
Кадров нет, тепла не будет!
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
В Алматинской области не прекращаются случаи жестокого обращения с животными
Приютят, накормят, подсобят
Фермеры остались без субсидий потому, что портал GOSAGRO.KZ, который должен был «подключиться в январе», до сих пор не действует, а система Qoldau.kz прекратила работу
Более сорока вузов предоставят около трех тысяч бесплатных мест для обучения граждан, отслуживших срочную воинскую службу
В ожидании большой воды
Подготовка продолжается
О силе материнской любви
Вed tax, кешбэк и гранд-тур
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
Гарантия особого порядка
Зимняя европейская сессия
Вторые в Азии
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
На партийном поле перемены
В режиме инфляционного таргетирования
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Сборная Казахстана по хоккею разгромила команду Японии на Универсиаде в США
Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане

Читайте также

Экономика , Общество
Более 10 тысяч казахстанцев подали заявку на процедуру банк…
Правительство , Экономика
Смаилов отчитал акимов-аутсайдеров по привлечению инвестиций
Экономика , Транспорт
Почти 100 млн тенге ущерба: схему лжетранзита автомобилей в…
Правительство , Экономика
Шымкент должен стать транспортно-логистическим хабом среди …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]