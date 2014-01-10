Главное внимание - качеству услуг

Предприятие всегда с особой тщательностью подходит к проведению отопительного сезона. Вот и в 2013 году к 1 октября оно вовремя подключило к теплу школы, детсады, больницы, а к середине месяца батареи обогревали уже все жилые дома и административные объекты областного центра.

- Подключить тепло еще полдела, надо еще и контролировать за процессом: не упало ли давление воды, как работают котельные, производить обход наиболее уязвимых участков теплотрасс, - говорит директор компании Мажит Бекмеев. - И так от сезона к сезону.

Надо отметить, что некоторые участки теплотрасс не ремонтировались еще с советских времен, а это ни много ни мало около 60% всех сетей, состоящих на балансе акционерного общества. Ежегодно предприятие старается заменить как можно больше километров изношенных трубопроводов, но опять-таки все зависит от объема выделенных финансовых средств. В прошлом году АО «Трансэнерго», согласно плану реконструкций и капитального ремонта, заменило 8,71 км теплосетей на сумму 1 249,0 млн. тенге, в том числе 6,27 км - за счет бюджетных средств, а оставшиеся 2,44 км - за счет средств, предусмотренных в тарифах.

Кстати о тарифах. За тепло и горячую воду актюбинцы платят гораздо меньше, чем в других регионах. Повышения в этом отопительном сезоне не ожидается, правда, у этой радостной новости есть обратная сторона - из-за низких тарифов предприятие на сегодня не имеет возможности производить полноценную ремонтную кампанию за счет собственных средств. В идеале теплоэнергетическое хозяйство для бесперебойной работы должно ежегодно производить капитальный ремонт порядка 10-11 км теплосетей, а на деле за счет средств, предусмотренных в тарифах, ремонтируется не более 3 км.

Вкладывая средства в развитие системы теплоснабжения города, АО «Трансэнерго» разработало собственную инвестиционную программу развития, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Актобе на 2010-2014 годы. Согласно ей, обновлены теплосети на нескольких объектах, в том числе в котельных, где, помимо ремонта здания, заменили котлы, насосы, теплообменники. В котельном хозяйстве компании сегодня действует современное теп­ловое оборудование, которое способствует снижению расхода топлива и уменьшению количества вредных выбросов в атмосферу. Стоит отметить, что АО реализует также программу экономии электроэнергии и газа - произвело закольцовку магистральных и распределительных сетей. Кроме того, актюбинские теплоэнергетики уже несколько лет в своей работе применяют различные технические ноу-хау. К примеру, при прокладке сетей используют так называемые предизолированные трубы с автоматической системой контроля. Датчики реагируют даже на незначительный порыв, что позволяет оперативно устранить течь.

Безусловно, у предприятия есть и проблемные вопросы. Чаще они возникают, скорее, из-за безответственности некоторых КСК, своевременно не использовавших лето для приведения инженерных сетей в надлежащую исправность. На сегодня у АО 76 тыс. абонентов, из которых 74 тыс. - физические лица, свыше 2 тыс. - юридические.

- Трубопроводы, радиаторы, запорная арматура системы теплоснабжения не могут работать без контроля, - советует М. Бекмеев. - Если жильцы ежегодно понемногу будут менять вентили, ремонтировать задвижки, менять изоляцию, пришедшую в негодность, то потом не придется «вбухивать» огромные средства в ее «реанимацию».

Некоторые недобросовестные абоненты не вовремя расплачиваются за коммунальные услуги и попадают в так называемый «черный список». Их долги предприятие вынуждено выбивать через суд. Это вынужденная мера, говорят в компании, так как бывало, что недобросовестные должники либо меняли место жительства, либо продавали недвижимое имущество, а долг за тепло и горячую воду «зависал в воздухе».

Теплоэнергетики также рекомендуют абонентам установить приборы учета тепловой энергии, которые показывают реальную величину потреб­ленного тепла, то есть беспристрастные цифры фактического потребления.

- Расчеты свидетельствуют о том, что организации, установившие у себя подобное оборудование, сэкономили до 40% своих финансовых средств, - говорит М. Бекмеев. - Еще одно преимущество подобного оборудования: с показаниями по потребляемому теплу можно ознакомиться, не выходя из дома - через Интернет. Вся информация со счетчиков стекается в компьютер офиса компании.

На балансе у главного актюбинского поставщика тепла и горячей воды сегодня находится 210 км тепловых сетей, 24 котельных, 9 насосных станций и 79 элеваторных узлов, а штат рабочих составляет свыше 800 человек. В 2011 году компания была «Лучшим социально-ответственным предприятием» республиканского конкурса «Парыз». Примечательно, что впервые в таком масштабе коммунальное предприятие отмечено столь высокой наградой.

КСТАТИ

Очередное совещание в режиме видеоконференции прошло вчера в Комитете госэнергонадзора МИНТа. В обсуждении прохождения отопительного сезона и графика ремонтных работ на объектах энергетики приняли участие представители МРР, НДЦ АО «KEGOC», АО «Самрук Энерго», АО «НК «Қазақстан темір жолы», энергопредприятий и местных исполнительных органов власти.

В целом Единая энергетическая система Казахстана работает стабильно, за исключением переборов мощности Узбекской энергосистемы. На топливных складах накоплено 5,1 млн. тонн угля, что на 16% выше уровня прошлого года. Мазута накоплено 171 тыс. тонн, что также на 46% больше. Этот запас соответствует утвержденным Правительством Нормам эксплуатационного запаса топлива в осенне-зимний период для энергопроизводящих организаций.

Вместе с тем в начале нового года произошло технологическое нарушение в Западно-Казахстанской области. Аварию на электрических линиях спровоцировали резкий перепад температуры и высокая влажность. Благодаря совместной работе энергетиков, сотрудников службы МЧС и представителей местных органов исполнительной власти подача электроэнергии в населенные пункты пострадавших областей была восстановлена.

Подводя итоги совещания, председатель комитета Арман Турлубек подчеркнул, что процесс прохождения отопительного сезона находится на постоянном контроле Госэнергонадзора МИНТа.

Женис БАТУРИН