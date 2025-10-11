В Главном командовании Национальной гвардии МВД Республики Казахстан прошёл приём граждан под руководством заместителя министра внутренних дел - Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В ходе встречи в онлайн формате обсуждались реальные вопросы — от социальных гарантий до обеспечения достойных условий для семей военнослужащих.

Генерал-майор А. Балтабеков подчеркнул: забота о людях в форме — не формальность, а истинный приоритет. Ведь за каждым обращением стоит судьба, семья, доверие. Он дал конкретные поручения по каждому поднятому вопросу, отметив важность быстрой и результативной обратной связи.

Особый акцент был сделан на повышении социальной защищённости военнослужащих. Ведь прочный тыл и уверенность в завтрашнем дне — это фундамент боевого духа, дисциплины и готовности служить Родине.

Стоит отметить, Национальная гвардия МВД РК продолжает курс на открытый диалог и укрепление доверия в обществе.