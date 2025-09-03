– Бауыржан Шарифуллаевич, 2 сентября в Алматы широко отметили 55-летие флагмана военного образования нашей страны. Какова его история и чем вуз живет сегодня?

– Институт прошел большой путь становления – от момента образования до сегодняшнего дня, когда он является ведущим центром подготовки офицерских кадров для Сухопутных войск. Его история начинается с 1970 года, когда было создано Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, готовившее командиров для Советской армии. С момента обретения Казах­станом независимости училище стало базой для формирования собственной системы военного образования.

В первые годы в войсках и руководящих военных структурах остро ощущался недостаток офицерских кадров. Для решения проблемы наш вуз тогда перешел на многопрофильную систему подготовки. Это было делом государственной важности, и его взял под личный контроль министр обороны Герой Советского Сою­за, Халық Қаһарманы генерал армии Сагадат Нурмагамбетов. Этот человек, обладающий огромным жизненным и профессиональным опытом, стоял у истоков военного образования в республике.

За время существования учебного заведения путевку в жизнь получили свыше 23 тысяч специалистов, 86 из которых удостоены высшего офицерского звания генерала. Более 400 выпускников выполняли свой воинский долг в Афганистане и других горячих точках, участ­вовали в миротворческих операциях в Таджикистане и Ираке.

За проявленные мужество и героизм Андрей Шахворостов (посмертно), Наби Акрамов и Сергей Гущин были удостое­ны звания Героя Советского Союза, а именем нашего выпускника лейтенанта Олега Чивилева в 1987 году была наз­вана звезда в созвездии Голубя. В 2008 году Указом Президента высокое звание Халық Қаһарманы присвоено генерал-лейтенанту Бахытжану Ертаеву, также окончившему наш вуз.

Среди выпускников – три министра обороны, видные военачальники, командиры соединений, внесшие весомый вклад в развитие казахстанской армии. Курсанты института принимали активное участие в международных миро­творческих учениях как на территории Казахстана, так и за его пределами. Побывавшие в институте военные делегации из России, Китая, США высоко оценили уровень профессиональной подготовки профессорско-преподавательского состава, мотивированность курсантов.

Казахстанская армия – часть мировой системы обеспечения безопасности. Наш институт сотрудничает с военными вузами других стран, обменивается опытом, внедряет лучшие практики. Курсанты проходят обучение за рубежом, а мы в свою очередь принимаем иностранных слушателей. Это укрепляет престиж института и открывает новые горизонты для профессионального роста.

– Каковы приоритеты подготовки будущих офицеров?

– Обучение ведется по 16 квалификациям: это мотострелковые и танковые войска, артиллерия, разведка, инженерные и тыловые направления. Каждый курсант выбирает путь, который ближе его характеру и способностям. Важно, что выпускник выходит не только военным специалистом, но и командиром.

В нашем вузе работают высококвалифицированные преподаватели с большим опытом службы в войсках. Среди них четыре доктора PhD, восемь кандидатов наук, 132 военнослужащих и служащих имеют академическую степень магис­тра. Обучение курсантов проходит на кафед­рах тактики, огневой подготовки, войсковой разведки и десантно-штурмовых войск, артиллерии, инженерных войск и РХБ защиты, технического обеспечения, эксплуатации и ремонта, воспитательной и идеологической работы, тыла, физической подготовки. Есть обще­образовательные кафедры естественно-научных дисциплин, государственного и иностранных языков.

Современная армия требует от офицера, чтобы он умел мыслить стратегически, владел современными технологиями и вооружением, был готов действовать в условиях нестандартных ситуаций. Поэтому мы внедряем новые образовательные программы, усиливаем практическую подготовку, активно развиваем обучение иностранным языкам. Курсанты получают не только профессиональные знания, но и лидерские качества, воспитание в духе патриотизма, преданности и готовности служить Родине.

– Расскажите об условиях, созданных в институте для полноценной учебы и занятий спортом.

– У нас есть современные аудитории, тренажеры, полигоны, спорткомплексы, компьютерные классы. Проживание, питание, форма, литература – всем курсантам обеспечены. Во время каникулярного отпус­ка билет на железнодорожный транспорт предоставляется бесплатно. Но главное – это атмосфера. Курсант здесь чувствует себя не винтиком системы, а человеком, о котором заботятся и который растет преж­де всего как офицер и личность.

В свободное от учебы время курсанты занимаются хореографией, участвуют в художественной самодеятельности.

У нас есть своя команда КВН «Жұлдызды жігіттер». Управление воспитательной и идеологической работы организовывает походы на Медеу и горнолыжную базу «Шымбулак». Еженедельно курсанты посещают театры.

Военнослужащие ВИСВ помогают своим подшефным. К примеру, начиная с первых дней весны в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» оказали помощь продовольствием и товарами первой необходимости ветеранам Второй мировой войны, многодетным и малообеспеченным семьям Турксибского района.

– Какие задачи стоят перед институтом на ближайшие годы?

– Мы намерены и дальше совершенствовать материально-техническую базу, расширять использование современных симуляторов, тренажеров и инновационных методик обучения. Большое внимание будем уделять вопросам кибербезопасности, применению беспилотных систем и цифровых технологий в военном деле. Наша цель – подготовить офицера XXI века, который будет готов к любым вызовам и угрозам.

Являясь неотъемлемой частью боевого потенциала казахстанской армии, выпускники сегодня с достоинством и честью выполняют учебно-боевые задачи, поставленные Президентом, Правительством и министром обороны по обеспечению защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства, вносят свой вклад в повышение обороноспособности страны, обеспечение национальной и коллективной безопасности стран Содружества.

Безусловно, хотелось бы, чтобы зав­трашний курсант был современным и, самое главное, преданным своему делу. Знал иностранные языки, разбирался в новых технологиях, был физически крепким и морально устойчивым. Чтобы мог руководить людьми и в бою, и в мирной обстановке. Институт будет меняться ради этого, внедрять новые технологии, совершенствовать подготовку, открывать новые специальности.

Главное богатство института – не стены, а наши курсанты. Именно ради них мы работаем. У нас стопроцентное трудо­устройство и распределение по воинским частям. Каждый выпускник получает первичное офицерское звание лейтенанта и соответствующую должность. Места службы разные – от городов до приграничных гарнизонов. Но, главное, они уверены: армия ждет их.