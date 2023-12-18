Главную ёлку Казахстана зажгли Астане

Культура и общество
160
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

На макушке лесной красавицы установлена двухметровая световая снежинка, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

"В Астане состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы. В мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек", – сообщает официальный сайт столичного акимата.

Высота новогодней елки составляет 25 метров. Она украшена световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами и др. На макушке ели использована световая снежинка размером 2 метра.

На территории ЭКСПО был концерт, ярмарка, горки, каток, лабиринт, фуд-корт, тематические фотозоны и др.

В пяти районах столицы сегодня зажгли порядка 30 праздничных елок, также свою работу начнут зимние городки с катками, горками, новогодней ярмаркой.

#Астана #Новый год #главная елка страны

Популярное

Все
Главную ёлку Казахстана зажгли Астане
Шынгыз-хан и генеалогия
Токаев ставит очень смелый исторический эксперимент – российский политолог
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Спецназ провел спецоперацию в ночном клубе в Алматы – видео
С таким тарифом до беды недалеко
3 человека погибли при обрушении здания в Костанае
Стартовали с победы
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Высотку передумали возводить в Костанае из-за трагедии на стройке
Лебедя вызволили из ледяного плена в Таразе – видео
Судью избили после футбольного матча в чемпионате Турции
Казахстанские гандболистки обыграли сборную Ирана на ЧМ
Школьники Астаны снова будут учиться дистанционно
Победа и гимн а капелла
Пропавшую 15-летнюю девочку нашли мертвой в озере Балхаш
Искусственный интеллект в законодательном процессе
В Алматы по решению суда сносят жилой комплекс
«Волонтерство – это круто!» – так считают добровольцы из Курчатова
В борьбе за автономию и исконные земли
Зейнеп блеснула в Шри-Ланке
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела

Читайте также

Французы должны иметь доступ к казахской культуре – Минист…
Видео с палаткой в здании ж/д вокзала Павлодара прокомменти…
Самую красивую девушку Казахстана выбрали в Алматы
Как отметят День независимости в Астане и Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]