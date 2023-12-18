Главную ёлку Казахстана зажгли Астане

Фото: акимат Астаны

"В Астане состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы. В мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек", – сообщает официальный сайт столичного акимата.

Высота новогодней елки составляет 25 метров. Она украшена световыми декоративными снежинками и узорами, игрушками, стробоскопами, гирляндами и др. На макушке ели использована световая снежинка размером 2 метра.

На территории ЭКСПО был концерт, ярмарка, горки, каток, лабиринт, фуд-корт, тематические фотозоны и др.

В пяти районах столицы сегодня зажгли порядка 30 праздничных елок, также свою работу начнут зимние городки с катками, горками, новогодней ярмаркой.