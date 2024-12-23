Главную лотерею года разыграли в Испании

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В этом году на кон были поставлены 2,7 миллиарда евро призовых. По сложившейся за десятилетия традиции выигрышные номера пропели ученики школы «Сан-Ильдефонсо» со сцены Королевского оперного театра в Мадриде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Главный приз в 4 миллиона евро достался обладателям билетов под номером 72480. Поскольку все билеты разделены на 10 частей, приз разойдется в разные руки, каждому по 400 тысяч, правда, после вычета налогов им останется по 328 тысяч, но сумма все равно внушительная.

То же самое касается второго приза, который составляет 1,25 миллиона, и третьего в размере 500 тысяч.

После разделения на всех счастливчиков и вычета налогов победители получат по 108 и 48 тысяч соответственно. Они достанутся обладателям билетов под номерами 40014 (второй приз) и 11840 (третий приз).

А вот суммы менее 40 тысяч евро, согласно испанскому законодательству, налогом уже не облагаются. При этом каждый приз считается отдельно, поэтому многие испанцы покупают не один билет, чтобы увеличить не только свои шансы на успех, но и итоговый куш.

Стоит отметить, что на фоне «Толстяка» все остальные события в мире для испанцев отходят на второй план, какими бы важными они ни были. Абсолютно во всех СМИ главными темами становятся, какой приз достался тому или иному номеру и где эти билеты были проданы. Кстати, несколько крупных призов досталось жителям Валенсии, пострадавшей недавно от мощнейшего наводнения, унесшего более 200 жизней.

Как показали ранее проведенные опросы, около половины испанцев надеются на выигрыш, чтобы закрыть дыры в семейном бюджете и расплатиться с долгами. А ведь еще несколько лет назад билеты они покупали не столько ради улучшения своего финансового положения, сколько ради шанса поймать удачу за хвост. Считается, что выигрышный билет, даже на самую маленькую сумму, будет приносить его обладателю успех весь следующий год.