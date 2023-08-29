Главную проблему геологоразведки Казахстана назвал вице-министр

По словам представителя МИИР, в стране очень низкое государственное финансирование геологоразведки – всего 8 долларов на 1 квадратный километр.

Фото пресс-службы правительства РК

Вопросы развития геологической отрасли Казахстана рассмотрели на заседании правительства. С докладом выступил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Азамат Бейспеков, сообщает Kazpravda.kz.

Представитель МИИР отметил, что по сравнению с другими странами в Казахстане отмечается низкое государственное финансирование геологоразведки – всего 8 долларов на 1 квадратный километр.

"К примеру, в Австралии на 1 квадратный километр выделяют 167 долларов, в Канаде – 203 доллара. Для изучения потенциала Казахстана и повышения инвестиций в разведку необходимо в первую очередь обеспечить соответствующим финансированием региональные исследования", – заявил вице-министр индустрии.

Он отметил, что в целях создания условий по раскрытию потенциала недр планируется включить геологоразведку в общенациональные приоритеты Республики Казахстан.

"Будут разработаны новые механизмы, которые позволят повысить уровень государственных и частных инвестиций в разведку ТПИ к 2029 году до 300 долларов на квадратный километр", - сообщил Азамат Бейспеков.

Также планируется провести комплексный анализ всех видов исторических данных. Этот подход создаст условия для планомерного развития отрасли по каждому виду полезного ископаемого, добавил он.