Главные ценности

Здесь была организована книжная выставка «Ұлттық рухтың асқақтауы», посвященная декабрьским событиям 1986 года в Алматы. Прошел республиканский детско-юношеский форум «Арасанбай Әлемiндегi балалар» – BALA FEST, посвященный 70-летию поэта, писателя, лауреата международной литературной премии «Алаш» Арасанбая Естена. Состоялись торжественное мероприятие «Бостандық берген ер ҮШІН!» по случаю пятилетия Фонда образования и науки Qyr balasy, а также республиканский форум молодых ученых ALASH FEST.

Библиотека – живой организм, который, несмотря на снижение интереса к чтению книг, продолжает динамично развиваться, и в читальные залы приходят новые посетители. Их, по словам сотрудников библиотеки, с каждым годом становится все больше. Мероприятия, подобные нынешним, здесь проходят каждый год. Но всегда привносится что-то новое, интересное, познавательное.

В этом году исполняется 37 лет историческим событиям декаб­ря 1986 года. Тогда протесты продемонстрировали стремление народа к свободе и суверенитету. Героизм участников декабрьских событий, ставших предвестником независимости, навсегда вписан в историю нашей государственности. Они оказали значительное влияние на становление и развитие Казахстана, имеют большое значение для понимания многих современных процессов в республике.

16 декабря 1991 года Верховный Совет принял Закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

– Книжная выставка «Ұлттық рухтың асқақтауы» состоит из двух разделов, – комментирует Гульназ Алибекова, библиотекарь высшей категории. – В первом разделе «Желтоқсан: аңыз бен ақиқат» представлены тематические энциклопедии, биографические справочники, книги. Далее выставлены документы об участниках, материалы респуб­ликанских научно-практических конференций, содержащие исследования казахстанских ученых, их доклады и выступления. Во втором разделе – «Желтоқсан оқиғасы-тәуелсіздік бастауы» – собраны труды историков, авторские статьи, рассказывающие о трагических страницах этого периода истории нашей страны.

Общее количество выставочных экземпляров – порядка 180 книг из фондов Национальной библиотеки. Ежегодно тематическую выставку посещают историки, литературоведы, писатели и, конечно же, молодежь – студенты и старшие школьники. Цель экспозиции – ознакомить читателей с материалами, отражающими поворотный этап в судьбе страны, поговорить с подрастающим поколением об истории, патриотизме, гражданской ответственности.

Не меньшей интерес вызвали новые книги из научного фонда «Алаш кітапханасы» серии «Ұлтты оятқан ұлы сөз». В преддверии Дня Независимости молодым ученым в стенах библиотеки вручили республиканскую премию «Алаш үміті» и прилагающуюся к ней стипендию.

Но все рекорды по просмотрам и восторженным оценкам были у выставки оригинальных произведений деятелей «Алаш» и книг, связанных с историей движения.

– Все рукописи мы выставили впервые, – говорит руководитель группы Службы редких книг и рукописей Национальной библио­теки Ляззат Абдрахманова. – Это оригиналы, и все они хранятся в нашем фонде. Было принято решение показать их нашим гостям. Здесь можно увидеть рукопись сборника стихотворений «Маса» Ахмета Байтурсынулы, первое издание 1911 года, три рукописи Миржакипа Дулатова – «Оян, қазақ», «Азамат», пьесу «Балкия» в переводе Георгия Петрова. Рукопись Шакарима Кудайбердиева, которую в 1936 году передал в библиотеку его сын Ахат, там как раз есть запись о том, что Абай Кунанбаев их дед. Также здесь рукописи Жусупбека Аймауытова и Мухамеджана Сералина.

В рамках Республиканского форума молодых ученых прошли историко-познавательные лекции с участием доктора филологических наук, профессора Турсына Журтбая, доктора филологических наук, профессора Айгуль Исмаковой, писателя Елдоса Токтарбая, журналиста, доктора PhD Алмы Сайлаукызы, журналиста, доктора PhD Карлыгаш Аубакир. Выступающие говорили о важности творческого наследия выдающихся деятелей нацио­нально-освободительного движения «Алаш», которое стало уникальным явлением в отечественной истории начала ХХ века, заложив крепкий фундамент нашей независимости.