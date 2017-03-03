​Главные успехи – впереди

Свежий выпуск
674
Максут Иржанов, Павлодарская область

Спроектированный и построен­ный в 2011 году новейший завод благодаря современному и уникальному оборудованию, привезенному из Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словакии, Украины и России, выпускает цельнокатаные железнодорожные колеса и бандажи для локомотивов, а также стрелочную продукцию (ремкомплекты, крестовины и пр.), предназначенную для магист­ральных, приемо-отправочных и горочных путей, подъездных путей промышленных предприятий и горно-обогатительных комбинатов.

В начале июля 2012 года Президент РК Нурсултан Назарбаев, дав во время телемоста разрешение на запуск первого технологического этапа, назвал его важным событием в истории Казахстана, так как продукция, которую предстояло выпускать экибастузцам, до этого импортировалась. «Новое предприятие построено с нуля, установлено новое оборудование, позволяющее применять передовые технологии. Это хорошо для всех нас», – сказал Глава государства.

За пять лет завод «Проммашкомплект» смог выйти на лидирую­щие позиции по поставке железнодорожного оборудования для казахстанских компаний и начал экспортные операции. На сегодня завод успешно сотрудничает с АО «Национальная компания «КТЖ», АО «КазТемирТранс», ТОО «Камкор Вагон», компанией «Камкор Локомотив», Казах­станской вагоностроительной компанией, ТОО «Богатырь Комир», являясь непосредственным участником импортозамещения.

В ходе пресс-конференции председатель правления ТОО «Проммашкомплект» Даулет Сыз­дыков, говоря об итогах первых пяти лет работы, отметил, что на построенном при поддержке государства заводе налажено уникальное автоматизированное производство, позволяющее удовлетворить потребности не только национального рынка, но и наладить поставки в страны Европы и Азии.

– «Проммашкомплект» успешно прошел и получил сертификацию IRIS – Международного стандарта железнодорожной промышленности Ассоциации европейской железнодорожной техники, что демонстрирует высокий экспорт­ный потенциал завода, – подчерк­нул спикер.

Весь технологический процесс, по словам и. о. генерального директора ТОО «Проммашкомп­лект» Станислава Цупы, сопровождается контролем качества.

– Новейшие лаборатории помогают нам быть уверенными в том, что наша продукция качественная, а потому и спрос на нее есть. Уникальность завода состоит еще в том, что он является компактным производством. На площади в 1,5 гектара собрано все самое лучшее для подобного производства, – отметил он во время экскурсии по цехам.

Благодаря ТОО «Проммашкомп­лект» в Экибастузе построены и открыты сопутствующие заводы по выпуску преднапряженного бруса, рельсовых скреплений и осей для подвижного состава. Освоено и сертифицировано производство восьми типов стрелочных переводов, шести типов железнодорожных колес, локомотивных бандажей и тележек для грузовых вагонов. На основе этого можно констатировать, что в Экибастузе развернут железнодорожный промышленный кластер. Завод имеет производст­венную возможность выпус­кать железнодорожные колеса от 700 до 1 250 мм в диаметре для любых средств подвижного сос­тава, включая трамваи.

Основным же сортиментом ТОО являются колеса диаметром 957 мм по ГОСТу 1079102011. Заготовки для колес (болванки) вначале проходят механическую обработку на автоматической линии, состоящей из токарно-карусельных станков. Затем колеса направляются в камеры с дробильными турбинами. Здесь происходит их укрепление. После обработки свинцовой дробью колеса меняют цвет на матовый. На линии неразрушающего контро­ля производятся мойка колес, проверки ультразвуковым, магнитно-порошковым котролями, замер твердости и геометрии.

На всех этапах мы не заметили физического вмешательства человека. Транспортировка и другие процессы управлялись автоматической системой. Рабочие управляют процессом с помощью кнопок и компьютеров. Поэтому брак практически исключен.

Некоторые станки и оборудование с учетом опыта существую­щих родственных предприятий модернизировались на месте. В стрелочном цеху некоторые станки могут обрабатывать детали длиной до 18 метров с использованием электромагнитных захватов, с гордостью рассказывал начальник цеха Юрий Кобеляцкий.

Также было подчеркнуто, что аналогов по производству стрелочных переводов и железнодорожных колес, налаженных в Экибастузе, нет ни у нас, ни в странах Центральной Азии. А это значит, что этот проект будет способствовать тому, что огромный транзитный потенциал Казахстана, развитие которого предусматривает программа «Нұрлы жол», станет успешно претворяться в жизнь с участием ТОО «Проммашкомплект».

Модернизация заводского производства позволит более чем в 3,3 раза увеличить мощность предприятия – с 75 тыс. до 200 тыс. колес в год. При этом будет создано более 400 новых рабочих мест (сегодня на заводе трудятся 570 специалистов). Реа­лизация проекта проводится в рамках республиканской Карты индустриализации.

– После выхода предприятия на полную проектную мощность, – говорит директор ТОО «Raiways Systems KZ» Артур Хачатурян, – оно не только полностью закроет потребности на внутреннем рынке, но и получит реальную возможность поставки на экспорт.

Продукцией завода заинтересованы Азербайджан, Иран, страны Центральной Азии и Европы. Уже сегодня завод имеет договоренности об участии в строительстве железных дорог в Таджикистане, Грузии и Молдове. Также подписан официальный контракт с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на поставку стрелочного оборудования.

По словам Станислава Цупы, предпочтение при приеме на работу отдается молодым кад­рам, остродефицитным специалис­там выделяют служебное жилье. Предприятием уже реконст­руированы и выкуплены две многоэтажки по 60 квартир в каждой. Поэтому с кадрами завод проблем не имеет. Этому способствует и сотрудничество с рядом вузов, колледжей и учебных комбинатов.

Еще в августе 2014 года во время посещения завода «Проммашкомплект» Глава государства отмечал: «Здесь молодые люди получают новые профессии, трудоустраиваются, и все это в конечном итоге делается во благо страны и народа». Опираясь на молодые кадры, руководство компании обращает внимание на социальную направленность своего уникального проекта, который является одним из самых крупных в Павлодарской области и за которым большое будущее.

Популярное

Все
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Капазиев изобрел "машину времени"
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
За границей – хорошо, а дома...
Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Философия сакрального пространства
Ученый, романтик, фантаст
На священной земле Абая
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Мир в руках поэта
Последовательная перезагрузка политической системы
Казахстан-2022: вектор реформ и логика общественной модернизации
В нынешнем году исполняется 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, выдающегося писателя, при жизни ставшего классиком мировой литературы
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Лоскут к лоскутку
Парить – здоровью вредить
Любимой газете – 90!
Труд во благо общества
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Алихан Смаилов дал поручения по БАКАД и G4 City
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – премьер
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Министр юстиции ответил на вопросы о фонде, имуществе и загранактивах первого президента
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Ледяная благодать
Свежий выпуск
Кавендиш в «Астане»
Свежий выпуск
Битвы за плей-офф
Свежий выпуск
Труд во благо общества

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]