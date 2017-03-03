​Главные успехи – впереди

Спроектированный и построенный в 2011 году новейший завод благодаря современному и уникальному оборудованию, привезенному из Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словакии, Украины и России, выпускает цельнокатаные железнодорожные колеса и бандажи для локомотивов, а также стрелочную продукцию (ремкомплекты, крестовины и пр.), предназначенную для магистральных, приемо-отправочных и горочных путей, подъездных путей промышленных предприятий и горно-обогатительных комбинатов.
В начале июля 2012 года Президент РК Нурсултан Назарбаев, дав во время телемоста разрешение на запуск первого технологического этапа, назвал его важным событием в истории Казахстана, так как продукция, которую предстояло выпускать экибастузцам, до этого импортировалась. «Новое предприятие построено с нуля, установлено новое оборудование, позволяющее применять передовые технологии. Это хорошо для всех нас», – сказал Глава государства.
За пять лет завод «Проммашкомплект» смог выйти на лидирующие позиции по поставке железнодорожного оборудования для казахстанских компаний и начал экспортные операции. На сегодня завод успешно сотрудничает с АО «Национальная компания «КТЖ», АО «КазТемирТранс», ТОО «Камкор Вагон», компанией «Камкор Локомотив», Казахстанской вагоностроительной компанией, ТОО «Богатырь Комир», являясь непосредственным участником импортозамещения.
В ходе пресс-конференции председатель правления ТОО «Проммашкомплект» Даулет Сыздыков, говоря об итогах первых пяти лет работы, отметил, что на построенном при поддержке государства заводе налажено уникальное автоматизированное производство, позволяющее удовлетворить потребности не только национального рынка, но и наладить поставки в страны Европы и Азии.
– «Проммашкомплект» успешно прошел и получил сертификацию IRIS – Международного стандарта железнодорожной промышленности Ассоциации европейской железнодорожной техники, что демонстрирует высокий экспортный потенциал завода, – подчеркнул спикер.
Весь технологический процесс, по словам и. о. генерального директора ТОО «Проммашкомплект» Станислава Цупы, сопровождается контролем качества.
– Новейшие лаборатории помогают нам быть уверенными в том, что наша продукция качественная, а потому и спрос на нее есть. Уникальность завода состоит еще в том, что он является компактным производством. На площади в 1,5 гектара собрано все самое лучшее для подобного производства, – отметил он во время экскурсии по цехам.
Благодаря ТОО «Проммашкомплект» в Экибастузе построены и открыты сопутствующие заводы по выпуску преднапряженного бруса, рельсовых скреплений и осей для подвижного состава. Освоено и сертифицировано производство восьми типов стрелочных переводов, шести типов железнодорожных колес, локомотивных бандажей и тележек для грузовых вагонов. На основе этого можно констатировать, что в Экибастузе развернут железнодорожный промышленный кластер. Завод имеет производственную возможность выпускать железнодорожные колеса от 700 до 1 250 мм в диаметре для любых средств подвижного состава, включая трамваи.
Основным же сортиментом ТОО являются колеса диаметром 957 мм по ГОСТу 1079102011. Заготовки для колес (болванки) вначале проходят механическую обработку на автоматической линии, состоящей из токарно-карусельных станков. Затем колеса направляются в камеры с дробильными турбинами. Здесь происходит их укрепление. После обработки свинцовой дробью колеса меняют цвет на матовый. На линии неразрушающего контроля производятся мойка колес, проверки ультразвуковым, магнитно-порошковым котролями, замер твердости и геометрии.
На всех этапах мы не заметили физического вмешательства человека. Транспортировка и другие процессы управлялись автоматической системой. Рабочие управляют процессом с помощью кнопок и компьютеров. Поэтому брак практически исключен.
Некоторые станки и оборудование с учетом опыта существующих родственных предприятий модернизировались на месте. В стрелочном цеху некоторые станки могут обрабатывать детали длиной до 18 метров с использованием электромагнитных захватов, с гордостью рассказывал начальник цеха Юрий Кобеляцкий.
Также было подчеркнуто, что аналогов по производству стрелочных переводов и железнодорожных колес, налаженных в Экибастузе, нет ни у нас, ни в странах Центральной Азии. А это значит, что этот проект будет способствовать тому, что огромный транзитный потенциал Казахстана, развитие которого предусматривает программа «Нұрлы жол», станет успешно претворяться в жизнь с участием ТОО «Проммашкомплект».
Модернизация заводского производства позволит более чем в 3,3 раза увеличить мощность предприятия – с 75 тыс. до 200 тыс. колес в год. При этом будет создано более 400 новых рабочих мест (сегодня на заводе трудятся 570 специалистов). Реализация проекта проводится в рамках республиканской Карты индустриализации.
– После выхода предприятия на полную проектную мощность, – говорит директор ТОО «Raiways Systems KZ» Артур Хачатурян, – оно не только полностью закроет потребности на внутреннем рынке, но и получит реальную возможность поставки на экспорт.
Продукцией завода заинтересованы Азербайджан, Иран, страны Центральной Азии и Европы. Уже сегодня завод имеет договоренности об участии в строительстве железных дорог в Таджикистане, Грузии и Молдове. Также подписан официальный контракт с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на поставку стрелочного оборудования.
По словам Станислава Цупы, предпочтение при приеме на работу отдается молодым кадрам, остродефицитным специалистам выделяют служебное жилье. Предприятием уже реконструированы и выкуплены две многоэтажки по 60 квартир в каждой. Поэтому с кадрами завод проблем не имеет. Этому способствует и сотрудничество с рядом вузов, колледжей и учебных комбинатов.
Еще в августе 2014 года во время посещения завода «Проммашкомплект» Глава государства отмечал: «Здесь молодые люди получают новые профессии, трудоустраиваются, и все это в конечном итоге делается во благо страны и народа». Опираясь на молодые кадры, руководство компании обращает внимание на социальную направленность своего уникального проекта, который является одним из самых крупных в Павлодарской области и за которым большое будущее.