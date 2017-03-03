​Главные успехи – впереди

Спроектированный и построен­ный в 2011 году новейший завод благодаря современному и уникальному оборудованию, привезенному из Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словакии, Украины и России, выпускает цельнокатаные железнодорожные колеса и бандажи для локомотивов, а также стрелочную продукцию (ремкомплекты, крестовины и пр.), предназначенную для магист­ральных, приемо-отправочных и горочных путей, подъездных путей промышленных предприятий и горно-обогатительных комбинатов.

В начале июля 2012 года Президент РК Нурсултан Назарбаев, дав во время телемоста разрешение на запуск первого технологического этапа, назвал его важным событием в истории Казахстана, так как продукция, которую предстояло выпускать экибастузцам, до этого импортировалась. «Новое предприятие построено с нуля, установлено новое оборудование, позволяющее применять передовые технологии. Это хорошо для всех нас», – сказал Глава государства.

За пять лет завод «Проммашкомплект» смог выйти на лидирую­щие позиции по поставке железнодорожного оборудования для казахстанских компаний и начал экспортные операции. На сегодня завод успешно сотрудничает с АО «Национальная компания «КТЖ», АО «КазТемирТранс», ТОО «Камкор Вагон», компанией «Камкор Локомотив», Казах­станской вагоностроительной компанией, ТОО «Богатырь Комир», являясь непосредственным участником импортозамещения.

В ходе пресс-конференции председатель правления ТОО «Проммашкомплект» Даулет Сыз­дыков, говоря об итогах первых пяти лет работы, отметил, что на построенном при поддержке государства заводе налажено уникальное автоматизированное производство, позволяющее удовлетворить потребности не только национального рынка, но и наладить поставки в страны Европы и Азии.

– «Проммашкомплект» успешно прошел и получил сертификацию IRIS – Международного стандарта железнодорожной промышленности Ассоциации европейской железнодорожной техники, что демонстрирует высокий экспорт­ный потенциал завода, – подчерк­нул спикер.

Весь технологический процесс, по словам и. о. генерального директора ТОО «Проммашкомп­лект» Станислава Цупы, сопровождается контролем качества.

– Новейшие лаборатории помогают нам быть уверенными в том, что наша продукция качественная, а потому и спрос на нее есть. Уникальность завода состоит еще в том, что он является компактным производством. На площади в 1,5 гектара собрано все самое лучшее для подобного производства, – отметил он во время экскурсии по цехам.

Благодаря ТОО «Проммашкомп­лект» в Экибастузе построены и открыты сопутствующие заводы по выпуску преднапряженного бруса, рельсовых скреплений и осей для подвижного состава. Освоено и сертифицировано производство восьми типов стрелочных переводов, шести типов железнодорожных колес, локомотивных бандажей и тележек для грузовых вагонов. На основе этого можно констатировать, что в Экибастузе развернут железнодорожный промышленный кластер. Завод имеет производст­венную возможность выпус­кать железнодорожные колеса от 700 до 1 250 мм в диаметре для любых средств подвижного сос­тава, включая трамваи.

Основным же сортиментом ТОО являются колеса диаметром 957 мм по ГОСТу 1079102011. Заготовки для колес (болванки) вначале проходят механическую обработку на автоматической линии, состоящей из токарно-карусельных станков. Затем колеса направляются в камеры с дробильными турбинами. Здесь происходит их укрепление. После обработки свинцовой дробью колеса меняют цвет на матовый. На линии неразрушающего контро­ля производятся мойка колес, проверки ультразвуковым, магнитно-порошковым котролями, замер твердости и геометрии.

На всех этапах мы не заметили физического вмешательства человека. Транспортировка и другие процессы управлялись автоматической системой. Рабочие управляют процессом с помощью кнопок и компьютеров. Поэтому брак практически исключен.

Некоторые станки и оборудование с учетом опыта существую­щих родственных предприятий модернизировались на месте. В стрелочном цеху некоторые станки могут обрабатывать детали длиной до 18 метров с использованием электромагнитных захватов, с гордостью рассказывал начальник цеха Юрий Кобеляцкий.

Также было подчеркнуто, что аналогов по производству стрелочных переводов и железнодорожных колес, налаженных в Экибастузе, нет ни у нас, ни в странах Центральной Азии. А это значит, что этот проект будет способствовать тому, что огромный транзитный потенциал Казахстана, развитие которого предусматривает программа «Нұрлы жол», станет успешно претворяться в жизнь с участием ТОО «Проммашкомплект».

Модернизация заводского производства позволит более чем в 3,3 раза увеличить мощность предприятия – с 75 тыс. до 200 тыс. колес в год. При этом будет создано более 400 новых рабочих мест (сегодня на заводе трудятся 570 специалистов). Реа­лизация проекта проводится в рамках республиканской Карты индустриализации.

– После выхода предприятия на полную проектную мощность, – говорит директор ТОО «Raiways Systems KZ» Артур Хачатурян, – оно не только полностью закроет потребности на внутреннем рынке, но и получит реальную возможность поставки на экспорт.

Продукцией завода заинтересованы Азербайджан, Иран, страны Центральной Азии и Европы. Уже сегодня завод имеет договоренности об участии в строительстве железных дорог в Таджикистане, Грузии и Молдове. Также подписан официальный контракт с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» на поставку стрелочного оборудования.

По словам Станислава Цупы, предпочтение при приеме на работу отдается молодым кад­рам, остродефицитным специалис­там выделяют служебное жилье. Предприятием уже реконст­руированы и выкуплены две многоэтажки по 60 квартир в каждой. Поэтому с кадрами завод проблем не имеет. Этому способствует и сотрудничество с рядом вузов, колледжей и учебных комбинатов.

Еще в августе 2014 года во время посещения завода «Проммашкомплект» Глава государства отмечал: «Здесь молодые люди получают новые профессии, трудоустраиваются, и все это в конечном итоге делается во благо страны и народа». Опираясь на молодые кадры, руководство компании обращает внимание на социальную направленность своего уникального проекта, который является одним из самых крупных в Павлодарской области и за которым большое будущее.