Главный имам Костанайской области уволен за неподобающее поведение

В связи с данным событием Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сделало заявление, передает Kazpravda.kz

«Лица, грубо нарушающие правовые нормы и этику религиозных служащих, не имеют морального права работать в религиозной сфере. ДУМК уволил Бахытбека Тажимбета с должности главного имама Костанайской области за неадекватное поведение как религиозного служащего», – заявили в ДУМК.

ДУМК принесло извинения мусульманской общине страны.

«Пусть Всевышний Аллах защитит нас всех от искушений и соблазнов, которые ведут нас к злым и достойным сожаления поступкам», – добавили в управлении.