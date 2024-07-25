Главный имам Костанайской области уволен за неподобающее поведение

В соцсетях распространилась информация о том, что 23 июля имам Костанайской области Бахытбек Тажимбет нарушил ПДД, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии в селе Бурабай Акмолинской области
В связи с данным событием Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) сделало заявление, передает Kazpravda.kz
«Лица, грубо нарушающие правовые нормы и этику религиозных служащих, не имеют морального права работать в религиозной сфере. ДУМК уволил Бахытбека Тажимбета с должности главного имама Костанайской области за неадекватное поведение как религиозного служащего», – заявили в ДУМК.
ДУМК принесло извинения мусульманской общине страны.
«Пусть Всевышний Аллах защитит нас всех от искушений и соблазнов, которые ведут нас к злым и достойным сожаления поступкам», – добавили в управлении.