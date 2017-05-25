Главой ВОЗ избрали представителя Эфиопии

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Конгресс Всемирной организации здравоохранения избрал нового генерального директора. Им стал представитель Эфиопии Тедрос Адханом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

На этом посту он сменит китаянку из Гонконга Маргарет Чен. Победу в 3-м туре ему принесли 133 голоса, предпочтения остальных делегатов разделились между представителями Пакистана и Британии.

Новоизбранный глава организации пообещал бороться как с давно известными заболеваниями, такими как туберкулез и малярия, так и с новыми эпидемиями, например, с вирусом, вызывающим лихорадку Эбола.

К работе Адханом приступит 1 июля и будет первым представителем Африки на посту главы ВОЗ.

С 2005 по 2012 год он занимал пост министра здравоохранения Эфиопии.


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