Главой ВОЗ избрали представителя Эфиопии

Конгресс Всемирной организации здравоохранения избрал нового генерального директора. Им стал представитель Эфиопии Тедрос Адханом, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на 24.kz
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На этом посту он сменит китаянку из Гонконга Маргарет Чен. Победу в 3-м туре ему принесли 133 голоса, предпочтения остальных делегатов разделились между представителями Пакистана и Британии.
Новоизбранный глава организации пообещал бороться как с давно известными заболеваниями, такими как туберкулез и малярия, так и с новыми эпидемиями, например, с вирусом, вызывающим лихорадку Эбола.
К работе Адханом приступит 1 июля и будет первым представителем Африки на посту главы ВОЗ.
С 2005 по 2012 год он занимал пост министра здравоохранения Эфиопии.