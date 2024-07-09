Главу группы авторского надзора поймали на взятке от стройкомпании

Коррупция
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Дана Аменова
Корреспондент

Его задержали с поличным при получении крупной суммы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области было начато АФМ.

Там установили, что руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 000 000 тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию.

«В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денег. Размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов. Досудебное расследование продолжается», - говорится в официальном сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

#АФМ #взятка #надзор #стройкомпания

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