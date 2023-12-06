Главу станции скорой медпомощи Астаны арестовали на 2 месяца

Его подозревают в хищении из бюджета

Фото: Kazpravda.kz

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны сообщил об аресте на 2 месяца главы городской станции скорой медпомощи, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 6 декабря, специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - говорится в информации.

Напомним, накануне стало известно, что в Астане Антикоррупционная служба задержала руководителя ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи».

Как пишут СМИ, его подозревают в хищении из бюджета.