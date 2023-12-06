Главу станции скорой медпомощи Астаны арестовали на 2 месяца
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Его подозревают в хищении из бюджета
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны сообщил об аресте на 2 месяца главы городской станции скорой медпомощи, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня, 6 декабря, специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого руководителя ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи", - говорится в информации.
Напомним, накануне стало известно, что в Астане Антикоррупционная служба задержала руководителя ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи».
Как пишут СМИ, его подозревают в хищении из бюджета.