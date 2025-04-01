Главы иностранных государств поздравляют казахстанцев с Ораза айт

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На имя Президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы от глав иностранных государств и международных организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении подчеркнул, что Ораза айт имеет особое значение для всего мусульманского мира. Он также высоко оценил итоги неформальной встречи с Президентом Казахстана в Алматы.

– Уверен, что встреча в прекрасном городе Алматы еще больше укрепит наши отношения, основанные на узах вечной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества, – написал Шавкат Мирзиёев.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров написал, что праздник Ораза айт принесет всем мусульманам радость, мир и гармонию.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил уверенность в том, что ценности Ораза айта будут способствовать развитию дружбы и многогранного сотрудничества между двумя странами.

– Традиции, обычаи и высокие духовные идеалы этого славного праздника наставляют наши народы на путь чистоты, доброты и взаимной поддержки, – написал он.

Наилучшие пожелания также направили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

– Уверен, что праздник, прославляющий благородные качества человечества, и впредь будет способствовать развитию двусторонних отношений и укреплению дружбы, – отмечается в телеграмме Сердара Бердымухамедова.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей телеграмме выразил уверенность в том, что священный праздник Ораза айт принесет мир и благополучие всему человечеству, а солидарность и единство братских народов будут и дальше укрепляться.

Главу государства также поздравили Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, заместитель Премьер-министра ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, Наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха, Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гаис, Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик и другие.

#Токаев #поздравление #Ораза айт

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