Глаз да глаз нужен

Эти дома давно пора ремонтировать, в том числе их инженерную инфраструктуру, но жителям не по карману осилить все работы сразу. И здесь на помощь приходит государство, уже имеющее опыт реализации программы модернизации ЖКХ.

Напомним, эта программа, начатая в стране в 2011 году, рассчитывалась до 2020-го, но ввиду того, что в коммунальном хозяйстве имеется еще множество проблем, на которые нужны целевые деньги, отработанный механизм выделения средств на разные сегменты ЖКХ используется и сейчас.

В Кызылорде 672 дома советской постройки. Главные их проблемы – затоп­ленные сточными водами подвалы и протекающие крыши. Модернизировано уже почти двести городских многоэтажек, и процесс идет дальше. Причем под реконструкцию попадают строения не только в областном центре, но и в районах.

Как сообщили в акимате области, в 2023 году на ремонт 18 многоэтажек из республиканского бюджета выделено 862,4 млн тенге. В Кызылорде намечено отремонтировать 12 домов, в Казалинском районе – четыре, в Жанакорганском – два. Кроме того, в профильное министерство подана бюджетная заявка на выделение средств на ремонт в 2024-м 36 зданий.

Казалось бы, пользуйся, человек, возможностями привести свое жилье в порядок, а затем живи в добротном доме с исправной коммуналкой и радуйся. Но не все так просто.

Часть жильцов уже отремонтированных домов после капремонта начинают ходить по судам и инстанциям, доказывая, что подрядчики многое сделали не так, исполнили не весь объем работ, и вообще, «платить здесь столько лет не за что». А платить придется, ибо все документы подписаны и, по сути, кредит на капремонт у государства гражданами взят.

«Казахстанская правда» уже писала о том, какое «хождение по мукам» испытывают жильцы дома № 22 по улице Желтоксан в Кызылорде. Граждане из этой трехэтажки бегают по инстанциям, жалуясь на некачественно сделанный в их доме строителями капремонт. Ремонт дорогостоящий, в их случае платить целых пятнадцать лет в зависимости от квадратуры квартиры придется от семи до одиннадцати тысяч в месяц.

Претензий у людей к подрядчикам много, но заставить тех исправить недоделки никак не получается. Писали жители в горакимат, прокуратуру, даже в полицию были заявления, но по существу ни одна из контор ответов не дала.

А вот жители старенькой пятиэтажки № 26 в микрорайоне «Шугла» ремонтом, сделанным в их доме, вполне довольны.

– Сделали его строители так хорошо, что платить за ремонт не жалко, – говорят люди. – Главное, крыша у нас протекала, буквально затапливало некоторые квартиры на верхних этажах. Сейчас все нормально, инженерные коммуникации в порядке, подъезды – тоже. И к тому же у нас есть связь с подрядчиком. Можем в течение гарантийного срока, если вылезет где недоделка, позвонить и попросить исправить. Нас сами строители даже просили об этом!

Но почему получается так, что «одним пышки, другим – шишки»?

– Тут важно внимательно изучить процедуру оформления, проведения, контроля капремонта в рамках программы модернизации «до», чтобы не бегать и не стенать «после», – считает юрист ­Бауыржан Заманов (фамилия во избежание крипторекламы его юридической фирмы изменена. – Авт.). – В принципе, закон прямо, четко и понятно предусмат­ривает участие жильцов дома во всем процессе. Поэтому, решившись на модернизацию здания в кредит, граж­дане должны создать инициативную комиссию, обсудить на общем собрании, что конкретно нужно сделать, быть начеку на стадии выбора подрядчика, проверить его репутацию.

Важно также внимательно изучить смету. А уже на стадии ремонта инициативная комиссия должна контролировать весь процесс и на недостатки, недочеты, использование не тех материалов, что указаны в смете, указывать подрядчику пальцем. По окончании ремонта его следует опять же всем составом жильцов принять после обсуждения, все ли выполнено как надо.

Тогда есть ли смысл в походах по инстанциям тех, кто «проявил инициативу» после ремонта, а не до и не во время него?

– Конечно, есть, – считает юрист. – В конце концов, существует гарантийный срок в два года, когда подрядчик обязан исправить все свои «косяки». И тут людям, конечно, лучше потратиться на толкового представителя с юридическим образованием, который будет вести переписку, переговоры с организациями.