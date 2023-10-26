Глобальные вызовы и перспективы для рынка труда обсуждают эксперты в Астане

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Актуальные вопросы развития цифровых технологий и их влияние на будущие профессии обсуждают в Астане на международной конференции «Рынок труда в эпоху перемен: вызовы, инновации, перспективы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

В мероприятии принимают участие члены правительства, депутаты парламента, представители ООН, Всемирного банка и ряда других международных организаций и консалтинговых компаний. Среди более 200 участников есть также авторитетные отечественные и международные эксперты.

С приветственным словом выступила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова. По словам вице-премьера, стремительное развитие искусственного интеллекта всё больше смещает границы между людьми и машинами в различных отраслях экономики.

«Технологии не только меняют способы, но и содержание работы, востребованные навыки и профессии. Понимание того, как технологии будут влиять на рынки труда, имеет решающее значение для более четкого определения – смогут ли люди перейти от сокращающихся профессий к профессиям будущего?» – отметила Тамара Дуйсенова.

По поручению главы государства для всестороннего развития казахстанского рынка труда разработана Концепция до 2030 года. Документ направлен на создание и расширение качественных рабочих мест. Согласно стандарту стран ОЭСР основными критериями качества являются достойная оплата труда (не ниже медианной), стабильная занятость, предоставление социальных льгот и безопасная рабочая среда. Для реализации этих задач государство стимулирует бизнес на создание качественных рабочих мест. Планируется реализация порядка 800 инвестпроектов в рамках диверсификации экономики.

Параллельно уделяется внимание и подготовке профессиональных кадров. Новый Закон «О профессиональных квалификациях» позволил запустить постоянно обновляемую цифровую платформу. На сегодня приняты 623 стандарта, которые устанавливают требования работодателей почти к трем тысячам профессий. На их основе внедрено более 4 тысяч программ на уровне технического и профессионального образования.

Связующим звеном между работодателем и соискателем будет современная инфраструктура рынка труда. Так, с 1 июля текущего года действующие центры занятости населения были преобразованы в карьерные центры. Основная их задача – реализация региональной политики занятости с учетом местных специфик.

«Запущена цифровая экосистема в сфере занятости ENBEK, которая поможет гражданам успешно интегрироваться на рынке труда. Для этого предусмотрено сопровождение на всех этапах – от выбора профессии и получения новых навыков до поиска работы и оформления трудовых отношений», – резюмировала Тамара Дуйсенова.

В рамках конференции проходят тематические сессии. Приглашенные эксперты обмениваются мнениями касательно новых подходов к подготовке кадров и повышению конкурентоспособности среди соискателей рабочих мест.

#Правительство #цифровизация #рынок труда #Дуйсенова

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