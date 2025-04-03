Год профилактики правонарушений: как МВД обеспечивает безопасность казахстанцев

Закон и Порядок
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Министерством внутренних дел на системной основе принимаются законодательные и организационные меры по защите прав граждан, обеспечению их безопасности и правопорядка в стране, укреплению в обществе принципа "Закон и Порядок"

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в МВД, активное использование современных цифровых решений, проведение масштабной работы, нацеленной на формирование правосознания молодежи, а также повышение кадрового потенциала в органах внутренних дел сыграли важную роль в профилактике преступлений.

С начала 2025 года по республике стражами порядка пресечено свыше 3,7 млн административных правонарушений, из них 3,2 млн нарушений Правил дорожного движения. Сотрудниками полиции задержано 5 417 "пьяных" водителей. Оштрафовано 116 004 пешехода-нарушителя.

В 2024 году по поручению Главы государства разработан Закон по вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. Введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и пропаганду самоубийства. Для укрепления защиты несовершеннолетних запрещена высадка детей из автобусов.

Предусмотрена административная ответственность за буллинг. Ужесточена ответственность за бытовое насилие, криминализированы побои и причинение легкого вреда здоровью. С начала года зарегистрировано 710 уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. В структуре полицейского ведомства начали функционировать профильные подразделения по защите женщин и детей.

Кроме того, за каждым учебным заведением закреплены сотрудники ювенальной полиции, участковые инспекторы и оперуполномоченные криминальной полиции. Они проводят профилактическую работу по повышению правовой грамотности детей и их родителей.

Особое внимание уделяется выявлению и пресечению противоправных действий среди учащихся.

С января текущего года во всех школах и колледжах страны внедрены QR-коды, позволяющие мгновенно обращаться в единый республиканский контакт-центр "111", где предоставляется правовая, организационная и психологическая помощь. Для анонимных обращений на входах в образовательные учреждения размещены контактные данные сотрудников полиции.

С учетом быстрого развития цифровых технологий в последние годы важнейшей задачей стала пресечение противоправного контента в интернет-пространстве. С начала года полицией выявлено более 7 тысяч сайтов с рекламой наркотиков, свыше 2 тысяч контента экстремистского характера, а также более 28 тысяч ресурсов с признаками интернет-мошенничества. По ним принимаются соответствующие меры.

Все это направлено на защиту конституционных прав граждан, обеспечение верховенства закона и поддержание правопорядка.

Стоит отметить, что 2025 год МВД объявлен "Годом профилактики правонарушений: полиция на страже "Закона и Порядка". Главная цель – максимально обеспечить предотвращение преступлений и правонарушений, устранение причин и условий, способствующих их совершению.

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