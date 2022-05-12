Годовалый ребенок упал в 4-метровую яму уличного туалета в Туркестанской области

Спасатели Туркестанской области спасли годовалого ребенка, который упал в яму уличного туалета, сообщает Kazpravda.kz.

"На пульт "112" поступило сообщение о том, что ребенок 2021 года рождения упал в яму туалета глубиной 4 метра, расположенного во дворе дома в населенном пункте Казыгурт", - проинформировали в ДЧС Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили ребенка с помощью спасательной веревки и передали сотрудникам скорой помощи. После осмотра врача ребенок был отпущен домой, состояние стабильное.

"В аварийно-спасательной операции были задействованы 5 спасателей ДЧС Туркестанской области, 3 работника медицинской службы скорой помощи и 2 сотрудника Департамента полиции", — отметили в ДЧС.