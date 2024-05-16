Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях

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В апреле годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 8,7%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный банк РК.

Для сравнения, инфляция в марте составляла 9,1%.

Отмечается, что в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в одном осталась неизменной.

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

Цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте – 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный – в Актюбинской области (4,4%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте – 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное – в Алматинской области (5,2%).

Цены на платные услуги в апреле ускорились до 13,5% г/г (в марте – 13,2%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), значительно ниже – в Улытауской области (8,3%).

В апреле рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что соответствует исторической средней, добавили в Нацбанке.