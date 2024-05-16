Годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана

Экономика, Статистика
128
Гульмира Кунапия
корреспондент

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях

Фото: Kazpravda.kz

В апреле годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 8,7%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный банк РК.

Для сравнения, инфляция в марте составляла 9,1%.

Отмечается, что в 15 регионах годовая инфляция замедлилась, в четырех ускорилась и в одном осталась неизменной. 

Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

Цены на продовольственные товары в апреле замедлились до 6,3% г/г (в марте – 6,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Улытауской области (9,9%), а минимальный – в Актюбинской области (4,4%).

Темп роста цен на непродовольственные товары замедлился до 7,6% г/г (в марте – 8,2%). Максимальное значение зафиксировано в Мангистауской области (13,5%), минимальное – в Алматинской области (5,2%).

Цены на платные услуги в апреле ускорились до 13,5% г/г (в марте – 13,2%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), значительно ниже – в Улытауской области (8,3%).

В апреле рост месячной инфляции по стране составил 0,6%, что соответствует исторической средней, добавили в Нацбанке.

#регионы #инфляция #апрель #Нацбанк

Популярное

Все
Суд обязал посредников в обмане вернуть деньги мужу погибшей женщины
В Шымкенте отказались от восстановления детской железной дороги
Вынесен приговор лесникам
Древние секреты воспитания: ругать, благословляя
Если строительство детских площадок – забота местных властей, то за их сохранность должны отвечать сами горожане
Где и кем бы ни работал – думай о тех, кто рядом
В Казахстане повышается спрос на экотуризм
Неприятные мелочи мешают учебному процессу
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Борьба с нелегальными уличными торговцами не дает результата
Экономия в 400 километров
Начинается очередной этап приватизации
Костанайский военнослужащий удостоен медали «Шапағат» за вклад в развитие государственного языка
Почему молодежь не стремится стать историками и археологами?
Уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку
Состоялся торговый форум
Уникальный опыт
Гамма формы, мелодия цвета
Удивление от Вселенной
В Талдыкоргане представили сказку с 3D-спецэффектами
Против танка ходил он с карабином и саблей
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Снится война до сих пор
Век прожить – не поле перейти
Первый летчик-казах Жолдасбек Нурымов достоин памятника
Рахимжан Сансызбаев – лихой разведчик из Кокшетау
Мужество дедов – пример для внуков и правнуков
Никто не забыт
Чиновника в Жетысу подозревают в получении взяток за продление и назначение инвалидности
Спасибо за ваш подвиг, ветераны!
Голоса из прошлого
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Сергея Луганского
Государственным языком в Атырауской области владеют представители разных национальностей
Премьер возложил цветы к памятнику Рахымжану Кошкарбаеву
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект

Читайте также

Состоялся торговый форум
Начинается очередной этап приватизации
Рисовая шелуха обрела вторую жизнь
Жумангарин предложил Вьетнаму производить батареи для элект…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]