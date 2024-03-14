Гордость степей, а не обуза Общество 14 марта 2024 г. 3:00 3 Рысбек Жантыкеев Тема, касающаяся сайгаков, с непродолжительными паузами вновь и вновь оказывается в центре внимания казахстанской общественности. фото из архива "КП" Казалось бы, после долгих и горячих дискуссий было принято трудное решение о регулировании численности степной антилопы, озвучены организации, которые будут этим заниматься, как и подробный алгоритм их действий. Состоялось первое изъятие животных из популяции, а в феврале вновь введен запрет на отстрел, но, увы, вопросы остаются. В числе наиболее частых – что произошло после отстрела сайгаков с их тушами. Что с рогами, мясом и шкурами? Кто, в конце концов, заработал на этом отстреле? «Казахстанская правда» в последние годы неоднократно обращалась к теме степной антилопы. Итак, напомним, что решение задачи по регулированию численности степной антилопы с целью недопущения ее чрезмерного размножения и падежа вследствие бескормицы и эпизоотий была поручена республиканскому предприятию «Охотзоопром». На первом этапе ее сотрудники использовали так называемые сеточные корали-ограждения. Сайгаки загонялись внутрь, после чего в дело вступали охотники, которые и выполняли свою работу... Однако, как рассказали в ходе подготовки этого материала представители «Охотзоопрома», данный метод оказался не столь эффективным, поэтому было решено перейти к отстрелу животных в ночное время суток. В общей сложности изъято 42 тыс. особей. По информации специалистов, после отстрела дальнейший алгоритм действий включал санитарное изъятие у каждой сайги желудочно-кишечного тракта, чтобы туши не могли быстро испортиться. После этого они отправлялись на мясокомбинат. К сожалению, в ходе подготовки этого материала не удалось побывать на таком предприятии, чтобы своими глазами увидеть производственную цепочку, которую проходят туши сайгаков: время запланированной поездки совпало с сезонной остановкой мясокомбината. Однако его специалисты обо всем рассказали. После поступления на мясокомбинат туши первым делом обследуются ветеринарным врачом, который должен убедиться в их безопасности. Затем проводится взвешивание. Далее представители «Охотзоопрома» отделяют рога сайгаков, являющиеся ценными дериватами. Они маркируются и хранятся на специальном складе под усиленной охраной. Следующий этап – съем шкур. После чего производится их мокрый засол. Затем они также отправляются на склад, где и находятся сегодня. Сайгачьи же туши очищаются, моются и помещаются в морозильники. К сожалению, из-за низкого покупательского спроса часть ножек и голов особей приходится утилизировать. Теперь о том, что происходит с мясом сайгаков. Как выяснилось, оно продается населению и оптовым перекупщикам по цене 1 400–1 600 тенге за килограмм. По информации мясокомбината, основная часть туш, которые поступали с ноября минувшего года по январь, уже раскуплена. Покупателями стали оптовые закупщики из Кызылординской, Алматинской областей, а также области Абай. Немало тех, кто купил тушу-другую сайгачатины для себя, чтобы отведать этой дичи, угостить, если понравится, друзей-родственников. На мясокомбинате не сомневаются в том, что после его запуска этой весной оставшееся на складе мясо сайгаков также найдет своих покупателей. А вот со шкурами и ножками антилоп полная неизвестность. Ведь, как известно, в стране и без того выбрасываются и сжигаются тысячи овечьих и коровьих шкур, ибо у нас еще нет производств, перерабатывающих ценное сырье. До сайгаков ли тут... То же самое и с другими невостребованными дериватами животных. Впрочем, есть в истории организации планового изъятия сайгаков и хороший пример. Принадлежит он компании «Торгай Ет», имеющей мясокомбинат в городе Аркалыке Костанайской области. Так вот, аракалыкцы наладили выпуск консервов из сайгачатины. Новинка расходилась, что называется, влет! Удалось связаться по телефону с мясокомбинатом. Его представители сообщили, что запустить линию по изготовлению консервов из сайгачьего мяса удалось без особого труда. Дело в том, что ранее здесь уже производили консервы из конины, баранины, говядины и верблюжатины. Отпускную цену поставили щадящую – 1 100 тенге за банку консервов. Поэтому спрос хороший. Сыграл свою роль и простой интерес народа к мясу дикого животного. После дегустации оно пришлось по вкусу, и многим захотелось запастись сайгачатиной впрок. Сейчас производство новинки на Аркалыкском мясокомбинате приостановлено – закончились запасы сырья. Но, как здесь заявляют, в случае новых поставок консервная линия вновь заработает. Вот только она единственная на всю республику и едва ли сможет закрыть возникший спрос на консервированную сайгачатину. Между тем истекает ставшая необычайно трудной не только для людей, но и диких животных зима. Как перенесли ее стада степных антилоп, не случалось ли в них падежа? По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, таких сигналов из мест зимовки сайги не поступало. Стада кочуют в южном направлении – туда, где более безопасно, доступна кормовая база. Такова официальная информация. Предстоящей осенью меры по регулированию численности сайги путем изъятия планируется возобновить. Между тем, когда готовился этот материал, новостные ленты обошло очередное сообщение о задержании в области Жетысу браконьеров с рогами сайги. На этот раз их количество составило 1 382 штуки. Ущерб огромен – 3,5 млрд тенге. И это лишь один факт. Сколько сайгаков ежегодно убивается браконьерами? Почему государство так и не смогло поставить точку в этом пагубном процессе? Вопросов немало, и все они ждут своих ответов. #сайга #браконьеры #популяция #отстрел #мясокомбинат