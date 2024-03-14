Гордость степей, а не обуза

Казалось бы, после долгих и горячих дискуссий было принято трудное решение о регулировании численности степной антилопы, озвучены организации, которые будут этим заниматься, как и подробный алгоритм их действий. Состоялось первое изъятие животных из популяции, а в феврале вновь введен запрет на отстрел, но, увы, вопросы остаются.

В числе наиболее частых – что произошло после отстрела сайгаков с их тушами. Что с рогами, мясом и шкурами? Кто, в конце концов, заработал на этом отстреле?

«Казахстанская правда» в последние годы неоднократно обращалась к теме степной антилопы. Итак, напомним, что решение задачи по регулированию численности степной антилопы с целью недопущения ее чрезмерного размножения и падежа вследствие бескормицы и эпизоотий была поручена республиканскому предприятию «Охотзоопром».

На первом этапе ее сотрудники использовали так называемые сеточные корали-ограждения. Сайгаки загонялись внутрь, после чего в дело вступали охотники, которые и выполняли свою работу... Однако, как рассказали в ходе подготовки этого материала представители «Охотзоопрома», данный метод оказался не столь эффективным, поэтому было решено перейти к отстрелу животных в ночное время суток. В общей сложности изъято 42 тыс. особей.

По информации специалистов, после отстрела дальнейший алгоритм действий включал санитарное изъятие у каждой сайги желудочно-кишечного тракта, чтобы туши не могли быстро испортиться. После этого они отправлялись на мясокомбинат.

К сожалению, в ходе подготовки этого материала не удалось побывать на таком предприятии, чтобы своими глазами увидеть производственную цепочку, которую проходят туши сайгаков: время запланированной поездки совпало с сезонной остановкой мясокомбината. Однако его специалисты обо всем рассказали.

После поступления на мясокомбинат туши первым делом обследуются ветеринарным врачом, который должен убедиться в их безопасности. Затем проводится взвешивание. Далее представители «Охотзоопрома» отделяют рога сайгаков, являющиеся ценными дериватами. Они маркируются и хранятся на специальном складе под усиленной охраной.

Следующий этап – съем шкур. После чего производится их мок­рый засол. Затем они также отправляются на склад, где и находятся сегодня. Сайгачьи же туши очищаются, моются и помещаются в морозильники. К сожалению, из-за низкого покупательского спроса часть ножек и голов особей приходится утилизировать.

Теперь о том, что происходит с мясом сайгаков. Как выяснилось, оно продается населению и оптовым перекупщикам по цене 1 400–1 600 тенге за килограмм.

По информации мясокомбината, основная часть туш, которые поступали с ноября минувшего года по январь, уже раскуплена. Покупателями стали оптовые закупщики из Кызылординской, Алматинской областей, а также области Абай. Немало тех, кто купил тушу-другую сайгачатины для себя, чтобы отведать этой дичи, угостить, если понравится, друзей-родственников.

На мясокомбинате не сомневаются в том, что после его запуска этой весной оставшееся на складе мясо сайгаков также найдет своих покупателей.

А вот со шкурами и ножками антилоп полная неизвестность. Ведь, как известно, в стране и без того выбрасываются и сжигаются тысячи овечьих и коровьих шкур, ибо у нас еще нет производств, перерабатывающих ценное сырье. До сайгаков ли тут...

То же самое и с другими не­востре­бованными дериватами животных. Впрочем, есть в истории организации планового изъя­тия сайгаков и хороший пример. Принадлежит он компании «Торгай Ет», имеющей мясокомбинат в городе Аркалыке Костанайской области. Так вот, аракалыкцы наладили выпуск консервов из сайгачатины. Новинка расходилась, что называется, влет!

Удалось связаться по телефону с мясокомбинатом. Его представители сообщили, что запустить линию по изготовлению консервов из сайгачьего мяса удалось без особого труда. Дело в том, что ранее здесь уже производили консервы из конины, баранины, говядины и верблюжатины. Отпускную цену поставили щадящую – 1 100 тенге за банку консервов. Поэтому спрос хороший.

Сыграл свою роль и простой интерес народа к мясу дикого животного. После дегустации оно пришлось по вкусу, и многим захотелось запастись сайгачатиной впрок. Сейчас производство новинки на Аркалыкском мясокомбинате приостановлено – закончились запасы сырья.

Но, как здесь заявляют, в случае новых поставок консервная линия вновь заработает. Вот только она единственная на всю республику и едва ли сможет закрыть возникший спрос на консервированную сайгачатину.

Между тем истекает ставшая необычайно трудной не только для людей, но и диких животных зима. Как перенесли ее стада степных антилоп, не случалось ли в них падежа?

По информации пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов, таких сигналов из мест зимовки сайги не поступало. Стада кочуют в южном направлении – туда, где более безо­пасно, доступна кормовая база. Такова официальная информация. Предстоящей осенью меры по регулированию численности сайги путем изъятия планируется возобновить.

Между тем, когда готовился этот материал, новостные ленты обошло очередное сообщение о задержании в области Жетысу браконьеров с рогами сайги. На этот раз их количество составило 1 382 штуки. Ущерб огромен – 3,5 млрд тенге. И это лишь один факт. Сколько сайгаков ежегодно убивается браконьерами? Почему государство так и не смогло поставить точку в этом пагубном процессе? Вопросов немало, и все они ждут своих ответов.