Гормоны счастья

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Дина Устиненко

В Алматы незадолго до праздника 8 Марта открылась уникальная выставка «Музей торта».

Известные кондитеры-дизайнеры представили на суд зрителей свои сладкие творения. Подобное мероприятие в городе проводится впервые. Организаторам, следуя современному тренду, удалось соединить и хлеб, и зрелища, и даже активности. На торты можно не только поглазеть, но и научиться самостоятельному декорированию, посетив мастер-класс, узнать много познавательной информации и даже продегустировать шедевры кондитерского мастерства.

На выставке есть игровая и фотозона. Учтены интересы всех – от мала до велика. Детям можно поиграть, а их мамам и папам «напилить» контента для соцсетей.

Кондитеры неохотно, но все же делятся рецептами своих волшебных изделий. Правда, практически все перечисляют основные составляющие, умалчивая о специфических компонентах. И хоть в «Кунг-фу Панде», разобранном на цитаты и ставшем уже классикой мультипликации, папа Гусь утверждает, что «секретного ингре­диента не существует. Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это – что-то особенное», сек­реты приготовления у алматинских сладких волшебников все же есть. У одного мас­тика пластичнее, другой глазурью кондитерской творит шедевры, а кто-то умеет «договориться» с шоколадом так, что он не течет и не теряет внешнего вида даже при повышенной температуре воздуха. Выставка «Музей торта» – это не обмен опытом, а возможность по-доброму похвастаться перед коллегами и удивить взыскательного потребителя.

На сотворение одного выставочного торта кондитеры тратят приблизительно от 20 до 70 тыс. тенге. Изготовление тортов сегодня – это уже искусство, в котором часто большее значение имеет внешний вид, чем содержимое. Торты сопровождают исторические события и сами становятся историей. Свадебный торт принцессы Дианы и принца Чарльза стоил 40 тыс. долларов и это, как выясняется, еще весьма скромное угощение. Цена самого дорогого шедевра – 75 млн долларов. Логично, что родина вычурного рекорда – Объединенные Арабские Эмираты. Дизайнер-кондитер Дэбби Уингхем украсил почти двух­метровый торт в виде подиума для показа мод драгоценными камнями на 45 млн долларов. Оставшиеся 30 млн, вероятно, ушли на сахар, муку и креатив смекалистого кондитера.

Мнения историков относительно происхождения тортов разнятся. Некоторые из них считают, что первый прототип этой сладости зародился в Италии. Другие придерживаются восточной теории происхождения тортов. Загадочный Восток всегда пленил рос­кошными яствами и необычными десертами. Древние кондитеры готовили десерты, отдаленно напоминающие современные торты, с использованием молока, меда, орехов, различных зерен и семечек.

Как бы то ни было, наши отечественные мас­тера с уверенностью выходят на мировой уровень в своем сладком деле, и что важно, их заботит не только внешний вид, но и внутренний мир десерта, одетого в мастику и глазурь.

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