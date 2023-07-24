Горный курорт Шымбулак закрыли из-за селя

Чрезвычайные ситуации
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Искакова Айдана
корреспондент

24 июля курорт будет закрыт для посещения из-за проведения санитарного дня.

Фото пресс-службы горного курорта "Шымбулак"

Пресс-служба горного курорта Шымбулак сообщила о временном закрытии для желающих отдохнуть, передает Kazpravda.kz.

"Уважаемые гости! Сообщаем, что 24 июля курорт будет закрыт для посещения из-за проведения санитарного дня. 21 июля произошло стихийное бедствие на речке Малая Алматинка в районе Альп-лагеря Туюк-Су - сошел сель, приведший к разрушению пешего моста и выходу из строя водозабора. Вследствие этого было прекращено водоснабжение на Шымбулаке. Наши специалисты активно работают над очисткой водозаборной станции от иловых масс и скальных пород. Мы приносим свои искренние извинения за возникшие неудобства и благодарим вас за понимание", – говорится в сообщении.

По данным ДЧС Алматы, из-за увеличения температур и таяния ледников уровень воды в устье Малоалматинского ущелья поднимается, что приводит к появлению грязной воды, непригодной для питья.

Как отметили в пресс-службе, вместе с тем, ситуация в горах Алматы остаётся стабильной и под контролем ДЧС.


В минувшую пятницу Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области опубликовал информацию о склоновом стоке в Жамбылском районе. В субботу утром спасателям удалось стабилизировать ситуацию.

#горы #курорт #сель #закрытие #Шымбулак

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