В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня

Фото пресс-службы ДЧС Алматинской области

"Сегодня, 21 июля, в 16:52 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что из-за обильных осадков в виде дождя в селе Караарша Дегересского сельского округа произошел склоновый сток. На место были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, а также местных исполнительных органов Жамбылского района в количестве 30 человек и 2 единицы техники", - говорится в информации.

По прибытию на место вызова было установлено, что в результате обильных дождевых осадков и формирования стока на склонах горных рек на 36 км (с. Шиен) и 54 км (с. Караарша) автодороги областного значения КВ-10 "Узынагаш - Бесмойнак", произошел перелив паводковых вод через полотно автодороги (в связи с большим потоком воды).

"Имеющиеся искусственные сооружения (трубы) не справляются с потоком воды. Отсутствует система ливневой канализации и искусственные сооружения (трубы), в этой связи слив потока воды происходит через полотно дороги. На проезжей части образованы наносы из ила и камней различных фракций, в результате чего было перекрыто движение автотранспорта. Также поврежден участок газопровода среднего давления (около 70-80 метров) и произошло подтопление дворовых построек около 40 домов на центральной улице села Шиен", - отметили в ДЧС.

На данный момент подняты силы личного состава в количестве 30-ти человек воинской части 28237 МЧС РК, находящейся в селе Узынагаш. На место выехали сотрудники ОЧС и ПЧ №4 в количестве 20-ти человек и 1 единица техника, а также сотрудники местных исполнительных органов в количестве 20-ти человек и 1 единица вспомогательной техники. На месте происшествия находится аким района. Районная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций проводит соответствующие работы.

На время очистительных и восстановительных работ отключены от газоснабжения 3 населенных пункта (Сункар, Караарша, Бесмойнак). На аварийный участок направлена группа по восстановлению сетей газопровода.

Также в ДЧС сообщили о поднятии уровня воды в реке Левый Талгар.

"Из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар 18 куб. м. сек. Выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше плотины эвакуированы. Ситуация на постоянном контроле местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты", - проинформировали в областном департаменте.