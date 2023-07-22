В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области

Спасателям удалось стабилизировать ситуацию в Жамбылском районе Алматинской области, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото: Kazpravda.kz

В Жамбылском районе в селе Шиен Шиенского сельского округа, силами и средствами местного исполнительного органа Шиенского сельского округа, пожарными села Узынагаш, а также военнослужащими воинской части 28237 произведена откачка воды со 138 дворов частных жилых домов, 10 подвальных помещений домов.

На сегодня остатки воды впитались в почву, дожди прекратились, обстановка стабильная.

Напомним, что в Талгарском районе по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар. На данный момент уровень воды в реке Талгар 37 м.куб.сек. Пропускная способность гидротехнического сооружения 70.5 м.куб.сек.

В целях мониторинга и принятия оперативных мер проводятся замеры, выставлены дополнительные наблюдательные посты, организована работа оперативного штаба.