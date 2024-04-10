Городу прописали дресс-код

До середины ХХ века Усть-Каменогорск считался заштатной провинцией с промышленностью в виде мыловаренного, маслобойного, салотопенного и мукомольного производств. И выглядел соответственно: зданий из кирпича или, как раньше говорили, каменных – раз-два и обчелся. В основном улицы были застроены невзрачными деревянными или саманными домами. Районы носили красноречивые названия: Поповский лог, Кобылья голова, Бирюковка, Шанхай…

По-настоящему Усть-Каменогорск стал расти и развиваться только с конца 1940-х вместе со строительством предприятий цветной металлургии. С этого момента, собственно, и берет отсчет местная архитектура. Улицы и микрорайоны-новостройки реально воплотили в себе стиль, идеи и, не побоюсь этого слова, идеологию послевоенных советских десятилетий. От сталинского ампира до брежневского модерна.

Эти кварталы – своего рода хроника под открытым небом. У каждого проспекта, каждой улочки – невероятный бэкграунд, включая находки старинных кладов или «приветы» от урановой фабрики военного периода. К слову, киногруппа, снявшая замечательный фильм «Дос-Мукасан», специально прилетела в мой город за кадрами с антуражем 1960-х. Потому что такой целостный уголок сохранился только здесь. И это почти чудо с учетом того, что все последние годы в областном центре творилась вакханалия с точечной застройкой.

К чему я об облике города? Дело в том, что в этом году для Усть-Каменогорска был разработан своего рода архитектурный дресс-код. Подобные концепции до сих пор имели только Астана и Алматы. Недавно документ прошел презентацию и был выставлен в открытом доступе. Население может внести свои предложения.

На первом этапе специалисты предложили оформление в едином стиле для четырех участков в исторической части на правом берегу Иртыша. В частности, для небольшой улочки Чехова с дореволюционными купеческими домами подобрали оформ­ление с говорящим названием «историческая застройка». Для куска проспекта Шакарима с домами 1950-х годов предложен сталинский ампир. Для улицы Нурмагамбетова – стиль «60-е годы». Для центральной улицы Казахстан, где расположен областной акимат, оформление «70-е годы».

Фишкой должны стать какие-то характерные элементы, например, черные кованые решетки на фасадах «сталинского» Шакарима. Ну и, разумеется, приведение в соответствие тротуаров, малых архитектурных форм, вывесок магазинов и коммерческих объектов.

Если честно, это одна из лучших новостей по Усть-Каменогорску за последние годы. Более того, если бывший руководитель Восточного Казахстана в упор не замечал «жести» в застройке областного центра, то действую­щий глава региона Ермек Кошербаев дал четкое указание: сохранять облик старого города каждого периода. Отставить хаос и точечную застройку!

Феномен центральных городов в том, что с возрастом они лишь молодеют. По соседству со старыми районами растут новые. Строятся улицы, кварталы. Но пройдет 40–50 лет, и эти новостройки тоже станут историей, визиткой эпохи. Хорошо бы об этом помнить уже сейчас.