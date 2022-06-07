Горшок разбит! Веселья – море!

Кызылординцы дружно отметили Сабантуй.

В 18-й раз праздник организовал в регионе Татарский этнокультурный центр. Нынче Сабантуй проходил на площадке Дома дружбы.

– Этот праздник стал традиционным, объединяющим представителей разных этносов, проживающих в нашем городе, – рассказали в Ассамблее народа Казах­стана региона. – В Кызылорде благодаря активистам ЭКЦ уже много лет в этот день рассказывается о традициях и культуре татарского этноса. А лейтмотивом через все мероприятия проходит тема дружбы нашего единого народа – великой ценности для казахстанцев.

Сабантуй – веселый, с множеством затей и ритуалов праздник, который имеет тысячелетнюю историю. Одни исследователи предполагают, что его начали отмечать в Среднем Поволжье, другие находят схожесть Сабантуя с монгольскими традициями. У нас его обязательно отмечают татары и башкиры, и к ним охотно присоединяются все другие этносы.

Известно, что слово «сабантуй» тюркского происхождения, состоит из «сабан» + «туй» – «плуг» + «торжество». Это главный праздник для всех земледельцев. В языческие времена его отмечали в конце апреля перед началом посевных работ. А сейчас Сабантуй отмечается уже как окончание посевной – когда все весенние работы выполнены и появляется передышка до сбора урожая.

Четкой даты для начала веселья нет – окончание посевной зависит от сезона и многих погодных факторов. Соблюдение традиций Сабантуя в казахстанских регионах сохранилось благодаря дружной татарской и башкирской диаспоре. На Сабантуй обязательно устраивают бег с коромыслом и в мешках, с ложкой и яйцом, бои подушками на бревне, соревнования по борьбе куреш. Народные гуляния сопровождаются песнями, танцами, готовятся национальные блюда.

По давней традиции в Сабантуй на счастье разбивают глиняный горшок и поручают это самому уважаемому человеку, чтобы счастья было много, хватило всем. Обязательно праздник открывают поздравлениями, пожеланиями всех благ. Так было и сейчас.

– Сегодня в нашем дружном регионе мы отмечаем Сабантуй. Этот праздник, призывающий к миру и дружбе, уважению традиций и обычаев нашего народа, как и праздники других этносов, всегда отмечается в Казахстане. От всей души поздравляю всех со знаменательным днем! – говорил заместитель руководителя Областного управления общественного развития Куаныш Абильдаев, которому участники Сабантуя и поручили разбить горшок.

А дальше были веселье и игры. Специально прибывшие из Республики Татарстан артисты Рамиль Айметдинов и Альфия Рамазанова исполнили красивые татарские песни. Татарским ЭКЦ была организована выставка-ярмарка кондитерских изделий. Украсили праздник национальные игры – борьба татарча куреш, перетягивание каната, поднятие гирь. Победителям соревнований вручили призы. Также прошли шуточные состязания – например, бег с наполненными водой ведрами на коромысле.

– Просто не передать, как весело у нас прошел Сабантуй, – делится впечатлениями житель Кызылорды Бекен Оспанов. – Мы этот праздник уже давно не считаем только татарским, для нас он как второй Наурыз, только Наурыз зачинает весну, а Сабантуй ведет нас уже к лету. И пусть лето будет мягким, урожай всех культур – обильным, реки текут полноводные, закрома в итоге будут полными.