Госсекретарь Кыргызстана вручил госнаграды деятелям культуры Казахстана

Мероприятие прошло в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кabar.kg
В ходе церемонии вручения наград государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.
В указе президента Кыргызстана отмечено - за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан наградить:
орденом «Данакер»:
Ауэзова Мурата Мухтаровича – общественного деятеля, культуролога Республики Казахстан;
Шаханова Мухтара – поэта, дипломата, экс-чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
орденом «Достук»:
Абдрахманова Сауытбека Абдрахмановича – публициста, литературоведа, журналиста, кинокритика, экс-депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан;
Жолдасбекова Мырзатая – видного государственного и общественного деятеля Республики Казахстан, ученого-тюрколога;
Идрисова Ерлана Абильфаизовича – государственного деятеля, экс-министра иностранных дел Республики Казахстан;
Касымбека Жениса Махмудулы – акима города Астаны Республики Казахстан;
Кыдырали Дархана Куандыкулы – депутата Сената Республики Казахстан, профессора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академика Национальной академии наук Республики Казахстан;
Омарова Бауыржана Жумаханулы – советника Президента Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора;
Туймебаева Жансейта Кансеитулы – председателя правления – ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби;
орденом «Данк»:
Раимкулову Актоты Рахметуллаевну – президента Международного фонда тюркской культуры и наследия;
присвоить почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики»:
Коразбаеву Алтынбеку – советскому и казахстанскому композитору, певцу;
Рымбаевой Розе Куанышевне – советской и казахстанской эстрадной певице, киноактрисе.
Также наградить:
медалью «Данк»:
Кулькенова Дидара – генерального директора – председателя совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;
Нуркенова Нурлана Жанбыршыулы – первого заместителя акима города Астаны Республики Казахстан;
Почетной грамотой Кыргызской Республики:
Сафина Нурлыбека Саматулы – главного редактора литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;
Сыдыкова Ерлана Батташевича – председателя правления- ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;
Хабылбекова Ербола Жаксыгелдиевича – директора Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.
Ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту лично встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего с официальным визитом.