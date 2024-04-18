Госсекретарь Кыргызстана вручил госнаграды деятелям культуры Казахстана

Мероприятие прошло в рамках официального визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Астану, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кabar.kg

Фото: kabar.kg

В ходе церемонии вручения наград государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.

В указе президента Кыргызстана отмечено - за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан наградить:

орденом «Данакер»:

Ауэзова Мурата Мухтаровича – общественного деятеля, культуролога Республики Казахстан;

Шаханова Мухтара – поэта, дипломата, экс-чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;

орденом «Достук»:

Абдрахманова Сауытбека Абдрахмановича – публициста, литературоведа, журналиста, кинокритика, экс-депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан;

Жолдасбекова Мырзатая – видного государственного и общественного деятеля Республики Казахстан, ученого-тюрколога;

Идрисова Ерлана Абильфаизовича – государственного деятеля, экс-министра иностранных дел Республики Казахстан;

Касымбека Жениса Махмудулы – акима города Астаны Республики Казахстан;

Кыдырали Дархана Куандыкулы – депутата Сената Республики Казахстан, профессора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, академика Национальной академии наук Республики Казахстан;

Омарова Бауыржана Жумаханулы – советника Президента Республики Казахстан, доктора филологических наук, профессора;

Туймебаева Жансейта Кансеитулы – председателя правления – ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби;

орденом «Данк»:

Раимкулову Актоты Рахметуллаевну – президента Международного фонда тюркской культуры и наследия;

присвоить почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики»:

Коразбаеву Алтынбеку – советскому и казахстанскому композитору, певцу;

Рымбаевой Розе Куанышевне – советской и казахстанской эстрадной певице, киноактрисе.

Также наградить:

медалью «Данк»:

Кулькенова Дидара – генерального директора – председателя совета редакторов литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;

Нуркенова Нурлана Жанбыршыулы – первого заместителя акима города Астаны Республики Казахстан;

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Сафина Нурлыбека Саматулы – главного редактора литературно-художественного, массового журнала «Тан-Шолпан», Республика Казахстан;

Сыдыкова Ерлана Батташевича – председателя правления- ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева;

Хабылбекова Ербола Жаксыгелдиевича – директора Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева.

Ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев в столичном аэропорту лично встретил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего с официальным визитом.