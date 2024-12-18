Госслужащие Кыргызстана должны застраховать свое жилье до конца года

В Кыргызстане урегулировали некоторые вопросы обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

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Так, в целях реализации Закона КР «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий», распоряжением кабинета министров от 6 декабря 2024 года работникам государственных и муниципальных органов, государственных, муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе их дочерних хозяйственных обществ, поручено застраховать свои дома, квартиры до 31 декабря 2024 года.

Дома могут им принадлежать на праве частной, общей совместной, долевой собственности или ином праве.

Также работникам хозяйствующих обществ, где менее 50 процентов доли участия в уставном капитале принадлежит государству, в том числе их дочерних хозяйственных обществ, юридических лиц с частной формой собственности, рекомендовано застраховать свои жилые помещения до вышеуказанного срока в ОАО «ГСО».

Государственным органам и органам местного самоуправления КР поручено в двухмесячный срок инициировать изменения в нормативные правовые акты КР, предусматривающие обязательное получение страхового полиса об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий в ОАО «ГСО» при подключении жилых помещений к коммуникациям (свет, газ, водопровод, отопление, канализация); при обращении за получением справок (с места жительства, о составе семьи и т.п.); при регистрации и снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства и месту пребывания, а также предусматривающие оформление и выдачу электронных страховых полисов и упрощающие порядок страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий и порядок оплаты страховых возмещений.

Операторам мобильной связи, где 50 и более процентов доли участия в уставном капитале принадлежат государству, рекомендовано оказывать содействие по рассылке на бесплатной основе смс-сообщений гражданам о необходимости страхования жилых помещений в ОАО «ГСО».