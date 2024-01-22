Госслужба – это ответственность

В Агентстве по делам государственной службы состоялось заседание коллегии с участием представителей Администрации Президента, Академии госуправления, членов Общественного совета, Комиссии по этике и Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного госаппарата и дебюрократизации его деятельности при агентстве.

Как отметил председатель АДГС Дархан Жазыкбай, в прошедшем году все инициативы агентства были направлены на решение поставленных Главой государства задач по формированию человекоцентричной и сервисной модели госаппарата. Согласно поручению Президента в структуре Академии госуправления создан специальный HR-институт, применяющий современные инструменты управления человеческими ресурсами.

Высокой популярностью пользуется Президентский молодежный кадровый резерв: на участие в третьем отборе подали заявки свыше 30 тыс. человек. Более 100 выпускников вузов назначены на низовые должности без конкурса, порядка 300 опытных специалистов привлечены на госслужбу из частного сектора. В 2024 году впервые состоится отбор в региональные молодежные кадровые резервы по семи отраслевым направлениям.

Успешно реализован пилотный проект новой системы отбора по системе «e-Qyzmet» в шести госорганах. Из 5 800 участников конкурса приняты более 650 человек. Причем претендент мог сдавать тест в режиме онлайн 24⁄7 из любой точки мира. Планируется поэтапное масштабирование этого проекта.

– Принят ряд законодательных инициатив, направленных на соз­дание благоприятных условий на государственной службе. Введены ротационные выплаты для госслужащих, ротируемых в другой регион. Утверждены Правила применения гибкого графика и дистанционной работы, практика использования которой продемонстрировала рост на 72,4%. Законодательно регламентированы соотношения руководящего и исполнительного составов, внедрен институт контрактных госслужащих, – сообщил Дархан Жазыкбай.

В целях защиты прав государственных служащих был проведен мониторинг рабочего времени в 513 госорганах, в результате чего 234 сотрудникам предоставили дополнительные часы отдыха.

Проведено 195 заседаний советов по этике. Дархан Жазыкбай подчерк­нул, что госслужба – это прежде всего общественное доверие, требую­щее ставить верность интересам страны, законам и нравственным принципам выше личной выгоды. Поэтому к этическим принципам госслужащих предъявляются высокие требования.

Благодаря практике проактивного мониторинга выявлено более 11 тыс. правонарушений в сфере оказания госуслуг. 898 должностных лиц привлечены к дисциплинарной, 365 – к административной ответственности.

Установлено, что 104 госуслуги реализуются неполноценно, то есть гражданам приходится неоднократно обращаться в госорганы для получения конечного результата. 110 услуг рекомендовано оказывать в проактивном формате, а 75 – по принципу «одного заявления».

Кроме того, Дархан Жазыкбай подчеркнул необходимость разработки в этом году специального закона, который обеспечит устранение административных препятствий и бюрократической неразберихи.

Заведующий отделом государственной службы Администрации Президента Руслан Турганалы в свою очередь отметил необходимость усиления информационно-разъяснительной работы территориальных департаментов в связи с проведением первого отбора в региональные кадровые резервы. Отдельного внимания, по его словам, требует вопрос трудоустрой­ства и карьерного продвижения резервистов. Агентству следует продолжить активное взаимодействие с госорганами по данному вопросу.

– Работа центрального аппарата выведена на качественно новый уровень, теперь территориальным подразделениям нужно подтянуться. Ориентир есть, потенциал, трудовые и иные ресурсы тоже есть. До сих пор отдельные вопросы граждан поступают в агентство и Администрацию Президента, а ведь могли бы решаться на региональном уровне, – подчеркнул он.

Необходимо пересмотреть подходы советов по этике, которые на практике работают по представлению тех же правоохранительных органов. Руслан Турганалы напомнил, что наличие представления еще не означает виновность госслужащего. И территориальным департаментам необходимо разбираться в каждом конкретном случае, чтобы четко понимать, действительно ли нужно наказывать госслужащего или необходимо защитить его права.

Со стороны молодежи есть устойчивый спрос на госслужбу, отметил заместитель председателя АГДС Азамат Жолманов. В 2021 году принята новая система оплаты труда госслужащих, у них есть гарантированные права на социальные отпуска, обучение. Тем временем потребность в госорганах – от 10 до 50 специалистов в зависимости от регионов.

– Но госслужащий – это прежде всего ответственность. С каждым годом предъявляются все новые требования к госаппарату, и работникам необходимо меняться, чтобы им соответствовать. Они должны быть открытыми, уметь слышать и слушать общество, реагировать на его потребности, быть справедливыми, компетентными. Необходимы лидерские навыки, командный дух, проактивность, анализ и умение принимать решения, клиентоориентированность, сервисность. Госслужащий должен стремиться к постоянному повышению своих знаний, и агентство создает для этого все возможности, – поделился Азамат Жолманов.

На вопрос, растет ли уровень госслужащих, он обратил внимание, что любые изменения – это процесс, и нельзя ожидать мгновенных результатов. Однако движение вперед очевидно.

– Мы внедрили новую систему оценки, при которой эффективный государственный служащий растет, неэффективный уходит. Меняем систему онлайн-отбора: теперь будет проходить не тот, кого выбрала конкурсная комиссия, а тот, кто по совокупности всех этапов набрал максимальный балл, то есть наиболее компетент­ный, – отметил зампред АДГС.