Государственный советник Ерлан Карин совместно с членами Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» провели ряд встреч с общественностью Актюбинской области, передает Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

Совместно с Госсоветником в регион выехали члены Общенациональной коалиции заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева, Министр юстиции Ерлан Сарсембаев, директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева, проректор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева Индира Рыстина, известный актер театра и кино Асылхан Толепов, продюсер и предприниматель Алмас Жали, генеральный директор медиахолдинга Uni-Q Group Мухамедкали Тауан, руководитель общественного объединения «Ұлттық рух» Аят Сугирбай.

Центральным мероприятием стала встреча с активом области,в которой приняло участие более тысячи человек: видные общественные деятели региона, ветераны труда, депутаты маслихатов, члены общественных советов, этнокультурных объединений, политических партий, НПО, сфер образования, здравоохранения, культуры, спорта, бизнеса, молодежные лидеры и другие.

В начале встречи с приветственным словом выступил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

В свою очередь, Государственный советник Ерлан Карин в своем выступлении подробно остановился на процессе разработки проекта Новой Конституции и ее стратегическом значении для будущего страны. Он подчеркнул, что Новая Конституция определяет в качестве приоритетов образование, науку, инновации и человеческий капитал, задавая тем самым новый импульс развития страны.

«В проекте Новой Конституции в качестве главных стратегических приоритетов определяются развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Тем самым Новая Конституция задает новый импульс развития страны», - отметил Ерлан Карин.

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева разъяснила институциональные изменения, связанные с формированием однопалатного Парламента – Курултая, и их значение для укрепления законодательной ветви власти, защиты собственности и национальных экономических интересов.

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев акцентировал внимание на усилении гарантий прав и свобод граждан, верховенстве закона и практической реализации новых конституционных норм. Также Министр отметил укрепление роли независимой адвокатуры в системе правосудия.

Уроженец Актюбинской области, Еңбек Ері Амангос Тулеуов подчеркнул социальную направленность Новой Конституции, ее человекоцентричный характер.

Актер театра и кино Асылхан Толепов отметил значение новых конституционных норм для развития культуры, свободы творчества и креативной индустрии.

В рамках визита также состоялась встреча с работниками железнодорожной отрасли на предприятии «Ақтөбе рельс – арқалық зауыты». В ходе диалога Ерлан Карин подчеркнул, что Новая Конституция усиливает социальную ориентированность государственной политики и закрепляет гарантии защиты трудовых прав граждан, повышая статус человека труда.

Далее в Актюбинском региональном университете имени К.Жубанова на встрече со студентами Ерлан Карин подробно остановился на основных новшествах многотомного академического издания по истории Казахстана, отметив масштабную и кропотливую работу отечественных ученых по формированию целостного взгляда на историческое развитие страны. Он подчеркнул, что конституционная реформа продолжает эту линию исторической преемственности, закрепляя ценности государственности и формируя правовую основу дальнейшего развития Казахстана как современного, справедливого и прогрессивного государства.

В рамках визита также состоялась встреча с представителями креативного сектора региона. На базе Aktobe IT Hub члены Коалиции встретились с представителями культуры, ИТ-сектора и креативной индустрии. В ходе обсуждения были затронуты вопросы развития человеческого капитала, поддержки инноваций и закрепления в Новой Конституции приоритетов науки, технологий и творческой свободы.

Еще одной точкой визита в регион стало АО «Актобе ТЭЦ». Члены Общенациональной коалиции встретились с коллективом, от работы которого напрямую зависит стабильность жизни города.

На всех мероприятиях жители Актюбинской области отмечали, что проект Новой Конституции создает правовой фундамент для дальнейшей модернизации страны.

По итогам всех встреч жители Актюбинской области отметили, что участие в референдуме является важным шагом в формировании дальнейшего курса страны.