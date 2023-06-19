Госсоветник поручил проанализировать все идеи и предложения членов курултая

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Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам реализации инициатив, выдвинутых главой государства на II заседании Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Ерлан Карин отметил, что инициативы и поручения президента составляют своего рода «дорожную карту» развития духовной и культурной сферы в среднесрочной перспективе, и необходимо обеспечить их планомерную, последовательную, эффективную реализацию.

Государственный советник также поручил проанализировать идеи и предложения, выдвинутые членами курултая в рамках обсуждения на трех секциях и на пленарном заседании, и по результатам анализа составить Единый план их рассмотрения.

Напомним, 17 июня в Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.