Госсоветник поручил проанализировать все идеи и предложения членов курултая

По результатам анализа поручено составить Единый план их рассмотрения.
Государственный советник Ерлан Карин провел совещание по вопросам реализации инициатив, выдвинутых главой государства на II заседании Национального курултая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.
Ерлан Карин отметил, что инициативы и поручения президента составляют своего рода «дорожную карту» развития духовной и культурной сферы в среднесрочной перспективе, и необходимо обеспечить их планомерную, последовательную, эффективную реализацию.
Государственный советник также поручил проанализировать идеи и предложения, выдвинутые членами курултая в рамках обсуждения на трех секциях и на пленарном заседании, и по результатам анализа составить Единый план их рассмотрения.
Напомним, 17 июня в Туркестане состоялось второе заседание Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева.