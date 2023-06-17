"Мы должны извлечь уроки": Токаев выступил с речью на заседании Национального курултая

Касым-Жомарт Токаев выступил на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат в Туркестане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

Фото: t.me/Aqorda

Президент отметил важное значение Национального курултая для казахстанцев.

"Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи. Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения", - начал Токаев.

Как известно именно такой критический период пережила страна.

"Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане. Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения. Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность", - отметил глава государства.