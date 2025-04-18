Состоялась рабочая встреча Государственного советника Ерлана Карина с экспертами по вопросам внутренней политики, организованная Казахстанским институтом стратегических исследований, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

В мероприятии приняли участие политологи и социологи Андрей Чеботарев, Алуа Жолдыбалина, Талгат Калиев, Айгуль Садвокасова, Никита Шаталов, Карлыгаш Джаманкулова, Газиз Абишев, Айгуль Забирова, Нурбек Матжани, Жанар Санхаева, Амина Урпекова.

В формате диалога были обсуждены ход и механизмы реализации инициатив, выдвинутых Главой государства на четвертом заседании Национального курултая в марте этого года.

Особое внимание было уделено подготовке единого концептуального документа по внутренней политике. Данный базовый проект документа был подготовлен экспертами КИСИ. Кроме того, в разработке документа приняли участие члены Национального курултая.

В рамках дискуссии Государственный советник подчеркнул, что разработка и принятие концептуального документа в сфере внутренней политики является частью общего процесса по систематизации работы госорганов. Документ будет направлен на упорядочивание ключевых принципов, концептов и направлений госполитики во внутриполитической сфере.

Оценивая проект, эксперты отметили, что данный концептуальный документ не только станет ориентиром работы госорганов, но и призван дать понимание ключевых приоритетов сферы внутренней политики представителям гражданского общества и экспертам.

Участники встречи также поделились идеями и предложениями по доработке и дальнейшему совершенствованию проекта документа.

Аналогичные встречи по обсуждению проекта концептуального документа в сфере внутренней политики продолжатся в ближайшее время.