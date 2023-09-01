8 млн га земель возвращено государству – президент

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«Например, с 2020 года заработная плата учителей выросла в 2 раза. Существенно увеличилась и зарплата врачей, сейчас их доходы значительно выше средних зарплат по стране. Гражданам предоставлена возможность использовать часть пенсионных накоплений. Данная мера благотворно повлияла на благосостояние около миллиона человек, позволив им решить свои жилищные проблемы», – заявил президент РК.

По его словам, в рамках проекта «Комфортная школа» будет построено около 400 школ. В сельской местности возводятся более 300 объектов здравоохранения. Начата реализация проекта «Нацфонд – детям», в рамках которого уже с нового года на счета детей начнут поступать средства.



В собственность государства возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых или незаконно выданных земель.

«Я назвал только часть уже реализованных на практике инициатив. Проделана большая работа, и она будет продолжена. Однако, чтобы стать по-настоящему развитой страной, мы должны совместить политические реформы с глубокими и всесторонними социально-экономическими преобразованиями», – сказал Токаев.

Он отметил, что несмотря на сложную геополитическую ситуацию, наша страна сохраняет положительную динамику по всем ключевым показателям экономического развития. В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 трлн тенге. Привлечены рекордные 28 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 млрд долларов, из которых 84 – это экспорт. Внешние резервы вплотную приблизились к 100 млрд долларов.