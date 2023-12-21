Земельные участки на 174 млрд тенге вернули государству в Атырауской области

Земля сельскохозяйственного назначения не осваивалась с 2020 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Жылыойского района продолжается работа по возврату неиспользованных земельных участков сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Установлено, что земельные участки указанной категории ТОО «Жана-Тан» не осваивались, и на протяжении длительного времени (с 2020 года) не использовались по целевому назначению. Мерами прокурорского надзора государству указанным предприятием возвращено 79 099 га земельных участков, кадастровой стоимостью 174 017 800 тенге", - сообщили в госоргане.

В дальнейшем они будут переданы ожидающим лицам для его эффективного использования, добавили в ведомстве.