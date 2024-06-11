На 60 тысяч мест увеличили госзаказ для обучения в колледжах Казахстана

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В новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования Казахстана увеличится на 60 тысяч мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Таким образом, число обучающихся, принятых по госзаказу, достигнет 145 тысяч, отметили в министерстве.

Государственный образовательный заказ увеличится по таким техническим специальностям, как геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия и транспорт.

«В 772 организациях технического и профессионального образования обучается 542 тысячи студентов, 60% из которых - по рабочим специальностям. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%. К 2025 году планируется охватить 100% молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям», – рассказал директор Департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Асет Муханбетов.

Также в министерстве добавили, что ежегодно по заявкам организаций принимается 10 тысяч абитуриентов. На сегодня 518 предприятий шефствуют над 410 колледжами.