Госзаказ увеличили для абитуриентов в казахстанских колледжах

60 тысяч мест дополнительного государственного образовательного заказа выделят колледжам в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, в новом учебном году объем государственного образовательного заказа в организациях технического и профессионального образования увеличится на 60 тысяч мест. Таким образом, число обучающихся по госзаказу достигнет 145 тысяч граждан.

– По поручению главы государства увеличен государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 60 тысяч мест из республиканского бюджета. До 2025 года студенты ТиПО будут обеспечены госзаказом на 100%, – сказал главный эксперт департамента технического и профессионального образования Дархан Сатанов.

Государственный образовательный заказ увеличится по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. На сегодня охват госзаказом в ТиПО достиг 80%.

Напомним, ежегодно по заявкам предприятий принимается 10 тысяч абитуриентов. Предприятия-заказчики будут брать на себя обязательства по организации практики и дальнейшему трудоустройству выпускников.