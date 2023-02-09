Готовимся к мировым турнирам

Мы уже сообщали о том, как закончили состязания «классики» – представители греко-римской борьбы, а теперь остановимся на результатах в двух других видах единоборств. Напомним, что поединки проходили под сводами спортивно-культурного комплекса им. Балуана Шолака, а по их итогам будут сформированы национальные сборные Казахстана по видам борьбы, которые примут участие в чемпионате Азии (Индия, март-апрель), первенстве мира (Сербия, сентябрь) и XIX Летних азиатских играх (Китай, сентябрь).

Итак, победителями общекоманд­ного зачета по женской борьбе стали представительницы Алматинской области, вслед за ними финишировали спортсменки Акмолинской и Туркестанской областей. Лучшими в индивидуальных состязаниях по весовым категориям стали: в весе до 50 кг – Эллада Махяддинова (Акмолинская область), до 53 кг – Алтын Шагаева (Алматинская область), до 55 кг – Марина Седнева (Алматинская область), до 57 кг – Нилуфар Раимова (Туркестанская область), до 59 кг – Диа­на Каюмова (Астана), до 62 кг – Ирина Кузнецова (Акмолинская область), до 65 кг – Альбина Каиргельдинова (Акмолинская область), до 68 кг – Елена Шалыгина (Шымкент), до 72 кг – Жамила Бакбергенова (Астана), до 76 кг – Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область).

Что касается вольной борьбы, то здесь первое место взяли представители Жамбылской области, на втором – палуаны из Астаны, а замкнули тройку лучших спортсмены Павлодарской области. В индивидуальных весовых категориях победили: до 61 кг – Нурболат Абдуалиев (Туркестанская область), до 70 кг – Санжар Досжанов (Астана), до 79 кг – Болат Сакаев (Атырауская область), до 92 кг – Ризабек Айтмухан (Алматы) и в супертяжелой весовой категории до 125 кг – Юсуп Батырмурзаев (Актюбинская область).