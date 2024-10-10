Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам проверил вице-премьер

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассмотрены три вопроса: готовность к паводкам в следующем году, отопительный сезон в частном секторе и подготовка служб к чрезвычайным ситуациям зимнего периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По поручению вице-премьера Каната Бозумбаева проведена проверка регионов на готовность к паводкоопасному периоду 2025 года. Так, на сегодня в регионах построено и отремонтировано 122,6 км дренажных систем, установлены и заменены 1 545 водопропускных сооружений, очищено 1 270 км каналов и 21 069 км арыков, проведен текущий ремонт 101 гидротехнического сооружения.

Между тем, результаты проверок показали, что в ряде областей еще не завершены работы по берегоукреплению и дноуглублению русел рек. В 84 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей ведутся работы по капитальному строительству, восстановлению и укреплению защитных дамб.

«Акиматам регионов до конца осени надо завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке водоотводных каналов и санации рек. Министерству водных ресурсов необходимо ускорить работу по реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений», –– поручил заместитель премьер-министра.

Были заслушаны отчеты о прохождении отопительного сезона в частном секторе. Наибольшую обеспокоенность вызывают системы автономного отопления, установленные внутри жилых домов и на других объектах. Так, по стране все еще эксплуатируются 641 здание с нарушениями размещения автономного отопления.

«Поручаю Министерству по ЧС совместно с государственными органами и акиматами провести месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Задействуйте газотехническую инспекцию. Нужно взять на учет дома с печным отоплением, в первую очередь социально-уязвимых слоев населения. Во всех таких домах должны быть установлены датчики угарного газа», –– отметил Канат Бозумбаев.

По функционированию дорог в зимнее время отчиталось Министерство транспорта. Особо отмечены участок трассы «Самара-Шымкент» в Актюбинской области» и дороги в Кордайском районе Жамбылской области.

Министерству внутренних дел поручено проработать вопрос повышения ответственности водителей, игнорирующих сообщения соответствующих служб во время буранов.