Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам проверил вице-премьер

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Рассмотрены три вопроса: готовность к паводкам в следующем году, отопительный сезон в частном секторе и подготовка служб к чрезвычайным ситуациям зимнего периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
По поручению вице-премьера Каната Бозумбаева проведена проверка регионов на готовность к паводкоопасному периоду 2025 года. Так, на сегодня в регионах построено и отремонтировано 122,6 км дренажных систем, установлены и заменены 1 545 водопропускных сооружений, очищено 1 270 км каналов и 21 069 км арыков, проведен текущий ремонт 101 гидротехнического сооружения.
Между тем, результаты проверок показали, что в ряде областей еще не завершены работы по берегоукреплению и дноуглублению русел рек. В 84 населенных пунктах Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей ведутся работы по капитальному строительству, восстановлению и укреплению защитных дамб.
«Акиматам регионов до конца осени надо завершить работу по обвалованию населенных пунктов, очистке водоотводных каналов и санации рек. Министерству водных ресурсов необходимо ускорить работу по реконструкции и модернизации гидротехнических сооружений», –– поручил заместитель премьер-министра.
Были заслушаны отчеты о прохождении отопительного сезона в частном секторе. Наибольшую обеспокоенность вызывают системы автономного отопления, установленные внутри жилых домов и на других объектах. Так, по стране все еще эксплуатируются 641 здание с нарушениями размещения автономного отопления.
«Поручаю Министерству по ЧС совместно с государственными органами и акиматами провести месячник пожарной безопасности в жилом секторе. Задействуйте газотехническую инспекцию. Нужно взять на учет дома с печным отоплением, в первую очередь социально-уязвимых слоев населения. Во всех таких домах должны быть установлены датчики угарного газа», –– отметил Канат Бозумбаев.
По функционированию дорог в зимнее время отчиталось Министерство транспорта. Особо отмечены участок трассы «Самара-Шымкент» в Актюбинской области» и дороги в Кордайском районе Жамбылской области.
Министерству внутренних дел поручено проработать вопрос повышения ответственности водителей, игнорирующих сообщения соответствующих служб во время буранов.
«В рамках предстоящего учения «Қыс-2024» необходимо отработать алгоритм действий уполномоченных органов в случае возникновения снежных заносов на дорогах. МЧС обеспечить должную подготовку к учению, проверить принимаемые меры по решению проблем. Нам необходимо обеспечить безопасное прохождение зимнего периода», –– подчеркнул вице-премьер.