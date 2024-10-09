Готовят водные проекты

В Восточно-Казахстанской области приступили к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию магистральных каналов «Жаугашты», «Каракия» и «Победа» в Курчумском и Маркакольском районах.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщили в областном филиале предприятия «Казводхоз», уже завершена топографическая съемка, геологические и геодезические работы.

Кроме того, завершены работы по восстановлению системы автоматизации на двух магистральных каналах Уйденинской оросительной системы в Зайсанском районе.

Здесь же восстановлен гидропост для учета воды на канале «Каратогам». Плюс в Курчумском, Зайсанском, Тарбагатайском районах проведена очистка 43 км оросительной системы, по ней подано 36,7 млн кубометров воды на 9,1 тыс. га поливных земель.