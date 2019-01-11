Грабители в Атырау связали беременную хозяйку и вынесли из квартиры 23 млн тенге

Задержаны грабители, похитившие 23 млн тенге и драгоценности в одной из квартир Атырау, сообщает Inform.kz
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"В одну из квартир жилищного комплекса "Томирис" проникли трое неизвестных - двое мужчин и женщина. В доме находилась беременная хозяйка. Ее связали скотчем, после чего похитили из квартиры 23 миллиона тенге и драгоценности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабители задержаны. Деньги и драгоценности у них изъяты", - проинформировали в пресс-службе ДВД области.
Проводится досудебное расследование по статье 192 часть 4 УК РК.