График общения банка с должниками утвердит АРРФР

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На портале «Открытые НПА» размещен проект правил предоставления банковских услуг, регламентирующий время взаимодействия с клиентом по просрочке, а также нормы по недобросовестной рекламе финуслуг и защите от мошенников. 

Фото: Kazpravda.kz

В проекте правил агентством предлагается указывать диапазон предельных ставок вознаграждения при рекламе займов, а также сообщать об ответственности должников при неисполнении обязательств по займу.

"Данное новшество будет способствовать полноте и прозрачности предлагаемых банками услуг и правильному восприятию клиентами информации о полной стоимости продукта. Также диапазон ставок будет указан по каждому виду банковского займа или вклада, что исключит возможность указания в рекламе ставки вознаграждения от минимального до максимального показателя (к примеру, от 1% до 56%)", – сказано пояснении в проекту. 

Документ в случае принятия обяжет  банки уведомлять клиента о поступлении заявки на получение кредита, а также  возможности зачисления денег на счет клиента только после его подтверждения на оформление кредита.

Проект также содержит нормы взаимодействия банка с заемщиком, имеющим просроченную задолженность.

Нормы регламентируют общение и с представителем заемщика и третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа.

В новых правилах предлагается установить временной промежуток для взаимодействия банка с должником между 8.00 до 21.00 часов в будние дни по времени места жительства либо места нахождения заемщика, либо места регистрации заемщика. 

При этом заемщик может определить другой период взаимодействия при личном обращении в банк.

В проекте указывается, что банк может взаимодействовать с клиентом по просроченной задолженности:

 -  не более трех раз в неделю и не более одного раза в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни при личном контакте по инициативе банка по месту жительства или месту нахождения, или месту регистрации заемщика, или в помещении банка по месту его нахождения.

- не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни посредством телефонных переговоров по инициативе банка;

- с фиксацией процесса взаимодействия с помощью средств аудио- или видеотехники с аудиофиксацией.

При этом банк хранит материалы аудио- и  видеозаписи в течение 6 месяцев с даты взаимодействия с заемщиком и (или) его представителем, и (или) третьим лицом.

Взаимодействовать с третьим лицом, который не связан с обязательствами по просроченному кредиту, согласно проекту, разрешается только для установления места нахождения и контактных данных заемщика при наличии такого условия в договоре банковского займа, заключенном с заемщиком.

Обсуждение документа продлится до 27 сентября.

#кредит #банки #долг #коллектор #заемщики

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