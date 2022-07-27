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Гранты на поддержку инициатив молодежи по проекту «Zhas Project»

Министерство информации и общественного развития совместно с Центром поддержки гражданских инициатив, и общественными объединениями объявили о начале приема заявок на конкурс по предоставлению малых грантов на поддержку инициатив молодежи по проекту «Zhas Project».

Проект реализуется в рамках Программы действий Правительства на 2022 год в пилотном режиме в Алматинской, Карагандинской, Мангистауской и Туркестанской областях. В целях расширения охвата проектом дополнительно включены области Жетісу и Ұлытау.

На поддержку инициатив молодежи во всех указанных регионах выделено более 250 малых грантов. Размер каждого гранта составляет до 1 миллиона тенге на финансирование конкретного проекта.

Одной из основных целей «Zhas Project» является вовлечение в социально-экономическую жизнь в своих населенных пунктах, продуктивную занятость, а также поддержка бизнес-идей социально уязвимой молодежи, особенно проживающей в сельской местности.

В конкурсе малых грантов могут принять участие молодые казахстанцы в возрасте от 18 до 29 лет. Особый приоритет в проекте отдается молодым людям, имеющим статус зарегистрированного безработного лица; проживающим в малообеспеченных семьях, сиротам и лицам с инвалидностью; родителям, воспитывающих ребенка с инвалидностью; многодетным семьям, а также многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

В целях обеспечения открытости и прозрачности конкурсных процедур в каждом из указанных регионов будут созданы региональные комиссии, в которые войдут представители общественности, отраслевые эксперты, предприниматели. Все заседания региональных комиссий по отбору проектов будут транслироваться в онлайн-режиме в социальных сетях. Каждый проект будет проходить экспертизу, по каждому из них будет проводиться мониторинг по эффективности его реализации. Кроме того, будет сформирована республиканская группа общественного мониторинга.

Прием заявок осуществляется на сайтах: zhasproject-almobl.kz, zhasproject-karaganda.kz, zhasproject-mangystau.kz, zhasproject-turkestan.kz.

Заявки на участие будут приниматься до 10 августа 2022 года.

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