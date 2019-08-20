​Гранты учителям

На форуме работников системы образования аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о перспективах развития системы образования города и первоочередных задачах. В частности, шла речь о значимости профессии учителя и особой миссии преподавателя в деле воспитания достойных граждан страны. К слову, в Алматы насчитывается порядка 32 тыс. учителей.

– Школа должна воспитывать личность и формировать любовь к родной земле. Быть местом, где формируется успешный и счастливый человек, – сказал Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к учительскому сообществу.

По словам акима, принято решение о ежегодном выделении единовременной материальной помощи всем молодым специалистам, начинающим работать в государственных школах Алматы в первый год после окончания педагогического вуза и колледжа. В нынешнем году порядка 700 молодых учителей получат грант в размере 20 МРП за счет бюджетных средств. Пусть это и небольшая помощь, но аким уверен, что этот шаг станет важным в деле поддержки педагогов.

Кроме того, продолжится ежегодная традиция награждения лучшей организации образования денежным призом в размере 800 МЗП. В этот раз победитель получит приз в 24 млн тенге.

Начиная с 2020 года, по словам главы города, будут введены специальные гранты акима Алматы для лучших педагогов мегаполиса, достигших наилучших результатов труда. Номинации и критерии присуждения грантов предложено определить самим преподавателям.

С целью повышения престижа профессии учителя в городе организуют масштабную информационную кампанию, в рамках которой СМИ расскажут о лучших педагогах мегаполиса, лучших учебных практиках и кейсах. Эта инициатива призвана способствовать инновационному развитию системы образования.

Аким Алматы объявил о новом ежегодном городском конкурсе Úzdіk ustaz («Лучший педагог»), итоги которого будут подводиться начиная с 2020 года в канун Дня учителя. Поощрительными призами для победителей станут квартира, автомобиль и другие ценные подарки.

– Учитель – ключевая фигура в системе образования, и нам необходимо укреплять престиж этой важной для общества профессии, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.