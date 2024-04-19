Гребцы Емельянов и Хайдаров завоевали путевку на олимпиаду
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Это стало возможным благодаря победе в финале чемпионата Азии
В Токио проходит квалификационный чемпионат Азии по гребле на байдарке и каноэ. Казахстанцы на нем отметились первой олимпийской лицензией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Ее команде принесли Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров. Гребцы успешно выступили в финале гребли на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
В этом виде программы разыгрывалась только одна квота. Ее получали победители финального заплыва. Емельянов и Хайдаров преодолели дистанцию за 01:44.213, заняв итоговое первое место.
Таким образом, именно казахстанский экипаж стал обладателем олимпийской квоты.