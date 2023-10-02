Гребцы Тубаев и Емельянов завоевали бронзовые медали Азиады

Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Тимофей Емельянов и Кирилл Тубаев стали бронзовыми призерами Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Так, Тубаев финишировал третьим в гребле на байдарке-одиночке (1000 метров).

В этом виде программы победу одержал Донг Жанг из КНР.

Вторым на финише был Шахриер Махкамов из Узбекистана.

Емельянов завоевал "бронзу" в финале соревнований по гребле на каноэ-одиночке (1000 метров). Золотая медаль осталась за Кан-Че Лаем из Тайбэя. Владлен Денисов из Узбекистана стал вторым.