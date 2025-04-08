В Петропавловске ТОО «ECO GLADE» реализует амбициозный проект по созданию грибного кластера — современного производства по выращиванию и переработке грибов рода Agaricus, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Северо-Казахстанской области

Общий объем инвестиций составляет 11,3 млрд тенге, а производственные мощности позволят ежегодно производить 1 200 тонн свежих грибов и 5 200 тонн компоста. Проект создаст более 65 постоянных рабочих мест, включая агрономов и операторов.​



Интересно отметить, что среднестатистический казахстанец потребляет около 300 граммов грибов в год, тогда как в России этот показатель достигает почти 2,5 кг. В настоящее время значительная часть грибной продукции в Казахстане импортируется из России и Беларуси. Ожидается, что запуск нового производства позволит значительно снизить зависимость от импорта, сделав грибы более доступными для местных потребителей.​

Ранее ферму по выращиванию шампиньонов в Петропавловске открыл предприниматель Руслан Муратов, который считает, что местные грибы обладают особенно ярким ароматом и заметно отличаются от импортной замороженной продукции.

Развитие грибной отрасли в Петропавловске способствует созданию рабочих мест, снижению импортозависимости и обеспечению местного рынка качественной грибной продукцией.