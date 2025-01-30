Группа подростков напала на девочку на катке в Алматы

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

К административной ответственности привлечены родители нарушителей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района проводится проверка.

«Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители обеих девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, привлечены к административной ответственности. Другие обстоятельства устанавливаются», – прокомментировали в ДП города.

По данным паблика Krisp_almaty, опубликовавшего видео инцидента, пострадавшую 26 января на катке в парке «Гульдер» в Алматы госпитализировали с несколькими переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.