Группу черных старателей задержали на охраняемой шахте в области Абай

Четверо мужчин попались при попытке хищения руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции при содействии спецподразделения МВД РК предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе.

Полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин. В результате обыска у них изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около 3 кг золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более 3 млн тенге.