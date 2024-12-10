Группу черных старателей задержали на охраняемой шахте в области Абай
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Четверо мужчин попались при попытке хищения руды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Сотрудники полиции при содействии спецподразделения МВД РК предотвратили попытку хищения золотосодержащей руды с территории шахты в Жарминском районе.
Полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин. В результате обыска у них изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около 3 кг золотосодержащей руды. Общий ущерб составил более 3 млн тенге.
«В настоящее время начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению», – детализировали в правоохранительных органах.