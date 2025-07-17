В городе Балхаш пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у жителей города под угрозами и психологическим давлением, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

В полицию доставлены 13 подозреваемых, 8 из них водворены в изолятор временного содержания. По предварительным данным, участники группы вымогали у граждан суммы от 800 тысяч до 8 миллионов тенге, а также незаконно оформляли на их имя банковские кредиты.

В рамках спецоперации проведено 23 обыска. В результате изъято 26 мобильных телефонов, 7 ножей, 5 автомобилей, свыше двух миллионов тенге наличными, 4 пакета с веществами, предположительно наркотического характера, а также иные вещественные доказательства, имеющие отношение к преступной деятельности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.