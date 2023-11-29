Группу вымогателей задержали в Павлодарской области

У подозреваемых изъяли огнестрельное и травматическое оружие, кастеты, биты, ножи, а также гранату

Фото: polisia.kz

Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержана преступная группа, занимавшаяся вымогательствами и криминальными разборками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

В преступную группы входили молодые люди от 25 до 35 лет. Установлена причастность фигурантов к пяти фактам вымогательств. Также проверяется причастность членов группировки к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области.

В результате обысков у подозреваемых изъято 5 единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.